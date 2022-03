AmRest oczekuje wzrostu przychodów o ponad 10% r/r w tym roku (wobec 1 917 mln euro w ub.r.) oraz utrzymania marży EBITDA na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (kiedy wyniosła 18,7%), podała spółka. AmRest planuje w tym roku zwiększyć capex do ponad 150 mln euro z 104 mln euro w ub.r. oraz liczbę otwarć odpowiednio do ponad 150 ze 147.

Reklama Planowana liczba otwarć nie obejmuje ewentualnych akwizycji, zaznaczono w prezentacji wynikowej. Przychody w tym roku, jak również średnie przychody na restaurację mają przekroczyć poziom sprzed pandemii, podkreślono także w materiale. Przychody AmRestu wyniosły 1 962 mln euro w 2019 r., 1 523 mln euro w 2020 r. i 1 917 mln euro w 2021 r. Średnie przychody na restaurację wyniosły w tych latach odpowiednio: 839 tys. euro, 651 tys. euro i 787 tys. euro. W 2021 roku spółka otworzyła 147 nowych restauracji, znacznie powyżej założonego na początku roku celu 130 otwarć. Łącznie, liczba restauracji w portfelu Grupy wyniosła na koniec roku 2 436. AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (ISBnews)