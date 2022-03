Reklama

"Nadawca filmowo-popkulturowych kanałów telewizyjnych Red Carpet TV i Red Top TV uruchamia platformę VOD Red Go. Spółka chce też możliwie jak najszybciej zadebiutować na NewConnect, może jeszcze na początku II kwartału br. W tym celu w dniu 11 marca 2022 roku spółka złożyła wniosek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o dopuszczenie do obrotu w ASO wszystkich akcji serii A oraz serii B" - czytamy w komunikacie.

Serwis Red Go poza ofertą szeroko pojętej klasyki filmowej specjalizować się będzie w oferowaniu "filmu dla konesera" oraz pokazach premierowych najważniejszych tytułów filmowych i serialowych. Platforma Red Go ma wystartować w najbliższym czasie i ma być dostępna w modelu OTT, wyjaśniono.

"Strategia spółki zakładająca równoległy rozwój bezpłatnej telewizji filmowo-serialowo-popkulturowej dostępnej zarówno w modelu broadcastowym, jak również streamingowym na platformie własnej oraz innych krajowych platformach IPTV, uzupełniony budowaniem i rozwijaniem własnej platformy VOD, wpisuje się w światowy trend konsumpcji treści telewizyjno-filmowych, który w ostatnim czasie zdominował przestrzeń mediów telewizyjnych. Potwierdzeniem tej strategii jest przyspieszony rozwój i budowa zasięgu globalnych platform streamingowych, takich jak Netflix, Disney+, HBO Max, Sky Showcase oraz pozostałych" - skomentowała prezes Laura Nowakowska, cytowana w komunikacie.

Wniosek o dopuszczenie do obrotu w ASO wszystkich akcji serii A oraz serii B został złożony 11 marca w wykonaniu uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy z 10 grudnia 2021 r. Proces wprowadzania akcji do obrotu na NewConnect był poprzedzony publiczną emisją akcji serii B, skierowaną do ograniczonej liczby inwestorów z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku przeprowadzonej emisji zostało objęte 50 tys. akcji serii B (10,7% w podwyższonym kapitale) i spółka pozyskała 4,5 mln zł z przeznaczeniem na realizację celów rozwojowych. Autoryzowanym doradcą w tym procesie jest firma Blue Oak Advisory.

Red Carpet Media poinformowała też, że do rady nadzorczej spółki dołączył ostatnio dr Ludwik Sobolewski, który aktualnie zasiada w wielu radach nadzorczych podmiotów z obszaru nowych technologii, a w przeszłości pełnił funkcję prezesa giełdy w Warszawie oraz Bukareszcie.

(ISBnews)