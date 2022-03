Reklama

Celem projektu jest usprawnienie działania instytucji w obszarze zarządzania finansami, księgowością, kadrami, płacami oraz ewidencją majątku. To wszystko dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. W ramach projektu zostanie dostarczony nowoczesny system Comarch ERP Egeria. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie siedziba Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Wdrożeniem objęte będą również Oddziały Wojewódzkie NFZ, podano.

"NFZ posiada obecnie 17 systemów informatycznych, które są od siebie odseparowane. Dane muszą być wielokrotnie wprowadzane. Powoduje to duże problemy komunikacyjne i biznesowe. Dzięki wdrożeniu systemu Comarch ERP Egeria Centrala NFZ będzie miała możliwość bezpośredniego pozyskiwania danych z oddziałów wojewódzkich i zapewnienia wyższej jakości danych. Możliwe będzie tworzenie rozbudowanych i elastycznych raportów oraz analiz ad hoc" - czytamy w komunikacie.

Dzięki centralizacji systemu dane będą wprowadzane jednokrotnie, a to duża oszczędność czasu i szybszy dostęp do informacji. Modułowa budowa systemu umożliwi elastyczną konfigurację procesów i jego przystosowanie do zmian zachodzących w organizacji. Zwracał na to szczególną uwagę Narodowy Fundusz Zdrowia, podkreślono.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,62 mld zł w 2021 r.

