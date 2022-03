Reklama

"Miniony rok był okresem szeregu zmian organizacyjnych i wewnętrznych w spółce, których celem jest zapewnienie struktury pozwalającej na dalszy wzrost i obsługę większego portfela inwestycyjnego oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Nasz zespół został powiększony, zawieramy szereg porozumień zarówno z technologicznymi potentatami, jak Microsoft oraz Google, jak również inicjujemy projekty koinwestycyjne z partnerami finansowymi. Równocześnie, rozpoczęliśmy w ubiegłym roku proces przeniesienia notowań na rynek główny GPW. W dniu publikacji niniejszego raportu jest to proces istotnie zaawansowany, w najbliższym okresie czasu będziemy przekazywać informacje o dalszym harmonogramie działań, w szczególności terminie złożenia dokumentacji prospektowej do KNF" - napisał Ciszewski w liście do akcjonariuszy.

Jednocześnie zaznaczył, że pomimo istotnego zwiększenia portfela inwestycyjnego i fundamentalnego rozwoju spółek portfelowych, a co za tym idzie również wartości biznesu JR Holding, notowania spółki znajdowały się pod dużą presją w ubiegłym roku.

"Obecna struktura naszego portfela i jego koncentracja wskazuje wciąż istotną korelację pomiędzy notowaniami Columbus Energy a JR Holding, stąd też zmiana notowań na naszej największej spółce portfelowej istotnie wpływa na wyniki księgowe JR Holding oraz na naszą wycenę. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest podstawowym zadaniem zarządu i będziemy konsekwentnie dążyć do tego celu. Inwestycje dokonane w 2021 roku i w kolejnych okresach powinny zaowocować istotnym wzrostem wartości pozostałych składowych portfela" - dodał prezes JR Holding.

Osiągnięta strata netto spółki w 2021 roku w wysokości 376,4 mln zł jest wynikiem istotnego ujemnego przeszacowania portfela inwestycyjnego, podkreślono w raporcie rocznym.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Spółka rozpoczęła proces przenoszenia notowań z NewConnect na główny rynek GPW.

