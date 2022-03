Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 48,56 mln zł wobec 58,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 77,21 mln zł wobec 61,36 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,6 mln zł w 2021 r. wobec 314,91 mln zł rok wcześniej.

"Ubiegły rok w Grupie R22 obfitował w wiele ważnych momentów i udanych działań rozwojowych. Najbardziej widocznym wydarzeniem było z pewnością IPO i giełdowy debiut Vercom, ale warto wyróżnić również nasze nowe inwestycje. Dołączenie do grupy spółek SellIntegro, Zenbox, Freshmail oraz PushPushGo przyczyniło się do istotnego zwiększenia bazy klientów i poszerzenia oferty produktowej, w szczególności w obszarze e-commerce. Wpływ na dynamiczny wzrost wyników miały również skuteczne działania na obecnej bazie klientów" - skomentował prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Skorygowana EBITDA segmentu cyber_Folks wzrosła w 2021 r. o 32% r/r do 40 mln zł, co było możliwe dzięki 11% wzrostu przychodów oraz wyraźnemu wzrostowi rentowności segmentu. Jest to efektem przeformatowania bazy klientów - przy zbliżonej rok do roku liczbie klientów zdecydowanie więcej jest tych aktywnie korzystających z oferty, w szczególności z branży e-commerce.

"Grupa cyber_Folks obsługuje już ponad 40 tys. sklepów internetowych. To ważny dla nas segment, który charakteryzuje się wyższym stopniem wykorzystania oferty oraz większym potencjałem dalszego wzrostu. Systematycznie rozszerzamy naszą ofertę w tym obszarze - zarówno poprzez rozwój nowych produktów, jak i poprzez inwestycje - m.in. zrealizowana w ubiegłym roku inwestycja w SellIntegro" - dodał Dwernicki.

W 2021 r. wartość rezerwacji hotelowych dokonanych za pośrednictwem platformy Profitroom wyniosła 716,7 mln zł, co oznacza wzrost o 60% r/r. Przełożyło się to na 38,2 mln zł przychodów oraz 8,9 mln zł EBITDA, co stanowi prawie 3-krotny wzrost względem roku 2020 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 20,01 mln zł wobec 12,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)