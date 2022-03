Reklama

Strata operacyjna wyniosła 17,42 mln zł wobec 13,2 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 26,11 mln zł wobec 24,81 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 022,02 mln zł w 2021 r. wobec 1 955,52 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo dużej ilości wieprzowiny na rynku grupa zrealizowała bardzo dobre wyniki w segmencie mięso i wędliny. Złożyły się na to zarówno bardzo dobre wyniki w segmencie ubojowym jak i dystrybucyjnym. Poziom uboju uległ wzrostowi. Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki w obszarze własnej sieci dystrybucji pomimo kurczącego się rynku. Pozwoliło to na utrzymanie EBITDA na dodatnim poziomie pomimo negatywnego wyniku w segmencie trzoda. Bardzo dobre wyniki zanotował segment zboża, co było pochodną dobrych zbiorów, jak również wysokich cen zbóż" - napisał prezes Marcin Śliwiński w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 11,97 mln zł wobec 23,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)