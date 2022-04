Jak podaje gazeta, w roku finansowym 2020 (od kwietnia do marca) Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej (JBIC), odpowiednik Banku Gospodarstwa Krajowego, sfinansował 207 projektów o wartości ponad 18 mld euro, z czego ok. 5 mld euro trafiło do Europy. Ostatni projekt w Polsce JBIC sfinansował w 2010 r. Według "Pulsu Biznesu, jest szansa, że to się zmieni.

"Jesteśmy bardzo zainteresowani finansowaniem projektów w Polsce. Polska i Japonia mogą wspólnie przeprowadzić transformację energetyczną, np. odejście od energii węglowej, zwiększenie wydajności energetycznej itp. W przypadku takich wyzwań oczekujemy współpracy między polskimi a japońskimi firmami. Polska jest poza tym jednym z czołowych w Europie krajów pod względem liczby inżynierów oprogramowania i może zostać hubem innowacyjności" – powiedział Hiroshi Higashi, szef paryskiego biura JBIC.

Dziennik podkreśla, że jest kilka sektorów, w których Japończycy upatrują szans na współpracę. "Europejskie firmy już mają spory udział w wielu obiecujących sektorach. Chcielibyśmy skoncentrować się na tych, w których japońskie są konkurencyjne. Do takich należy sektor energetyczny, wymagający technologii odejścia od energii węglowej, w tym CCS, czyli wychwytywania dwutlenku węgla i poprawy wydajności energetycznej, a także obszar oprogramowania" – wymienił Hiroshi Higashi.

Przedstawiciel JBIC przewiduje, że bank zacznie wkrótce szukać okazji finansowania transakcji w Polsce. "Udział japońskich firm w Polsce może pomóc gospodarce Japonii. Spodziewam się pogłębienia współpracy. Rolą JBIC jest wsparcie wspólnych projektów" – dodał Hiroshi.

Tomoho Umeda, prezes firmy projektowej Hynfra, która prowadzi prace w obszarze rozwoju infrastruktury zielonego wodoru, szef komitetu technologii wodorowych KIG, a także syn Yoshiho Umedy, działacza Komitetu Obrony Robotników i "Solidarności", który był jednym z głównych organizatorów pierwszej wizyty Lecha Wałęsy w Japonii w 1981 r., wierzy, że pierwsze projekty JBIC możemy zobaczyć jeszcze w tym roku - podaje "Puls Biznesu". (PAP)