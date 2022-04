Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 170,21 mln zł wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) wyniósł 375 mln zł i wzrósł o ponad 8%.

"Poprzedni rok zakończyliśmy EBITDA na poziomie 375 mln i zyskiem netto [ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej] w wysokości 82 mln zł. Takie wyniki, w trudnym otoczeniu gospodarczym, cieszą podwójnie. Ponadto poprawiliśmy wskaźniki finansowe, kapitał obrotowy spadł o 14,1 % pomimo wysokich notowań kluczowych metali, a wskaźnik zadłużenia osiągnął poziom 1,8 wobec 2,5 w 2020 roku" - powiedział prezes Wojciech Kowalczyk, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 264 mln zł w 2021 r. wobec 5 554,58 mln zł rok wcześniej.

Grupa Boryszew operuje w trzech segmentach. Największą część zysków dla Grupy generuje Segment Metale, który stanowi niemal 70% całości przychodów oraz ponad 80% wyniku EBITDA. Segment Motoryzacja odpowiada za 25% przychodów i niecałe 15% EBITDA, a najmniejszy procent przychodów stanowią Chemia i Pozostałe, które posiadają ponad 4% wyniku EBITDA, wymieniono.

Segment Metale

Wynik EBITDA Segmentu Metale w 2021 roku wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do 2020 roku i wyniósł 304 mln zł (z wyłączeniem Impexmetal S.A.), natomiast przychody wzrosły o 49% i osiągnęły poziom 4,2 mld.

"Wyniki wypracowane w tym obszarze działalności Grupy Boryszew to efekt konsekwentnego wypełniania założonych planów i procesów inwestycyjnych, a także sprzyjającej sytuacji na światowych rynkach, w tym globalnego trendu skracania łańcuchów dostaw. Zeszłorocznym wyzwaniem w tym segmencie były gwałtownie rosnące ceny surowców, jednak w dużej części udało się je przenieść na Klientów. Obecnie europejski kontrahent patrzy głównie na terminowość i pewność dostaw. Zakładam, że Grupa Boryszew będzie beneficjentem tego trendu również w kolejnych kwartałach" - skomentował Kowalczyk.

Segment Motoryzacja

Przychody Segmentu Motoryzacja w 2021 roku wyniosły 1,6 mld zł, natomiast EBITDA grupy w tym Segmencie wyniosła 55 mln zł. Oznacza to odpowiednio spadek o 2% w stosunku do 2020 roku oraz wzrost o niemal 70%.

"Wyniki w Segmencie Motoryzacja to w dalszym ciągu efekt globalnego kryzysu związanego z brakiem półprzewodników do produkcji aut. Tak jak zapowiadałem, ostatnie miesiące poświeciliśmy na działania optymalizacyjne, poprawiające efektywność tego Segmentu, co widać patrząc na wynik marży EBITDA. Jednym z radykalnych działań w tym zakresie było zamknięcie nierentownego zakładu produkcyjnego i narzędziowni działających pod nazwa Grupa ICOS (Boryszew Automotive Plastics). Wynik EBITDA Segmentu został obciążony rezerwą restrukturyzacyjną na tę Grupę" - powiedział prezes.

Segment Chemia

W 2021 roku przychody Grupy Boryszew w Segmencie Chemia wyniosły 287,5 mln zł, natomiast wynik EBITDA wyniósł 2 mln zł.

"Na wynik EBITDA Segmentu Chemia istotnie wpłynęły jednorazowe odpisy z tytułu nierotujących zapasów, czwarty kwartał 2021 nie zawiera w wynikach również spółki Elana PET. Pomimo chwilowego spadku wyników w tym Segmencie jesteśmy przekonani, że obrana przez nas strategia i podjęte w poprzednich kwartałach decyzje względem Segmentu Chemia doprowadzą nie tylko do zwiększenia wyniku EBITDA Grupy w przyszłości, ale również do zwiększenia efektywności funkcjonowania tej części naszej działalności" - wyjaśnił prezes.

Nakłady inwestycyjne w Grupie Boryszew w 2021 roku wyniosły 162 mln zł.

"Jak zapowiadałem, część nakładów inwestycyjnych przenieśliśmy w czasie na rok 2022. Główne powody to opóźnienia procesów inwestycyjnych ze względu na wydłużone terminy dostaw, a także znaczące wzrosty cen zakupu infrastruktury. Tegoroczny CAPEX to głównie nakłady na automatyzację w Segmencie Motoryzacja, modernizację zakładów z Segmentu Metale oraz zakup nieruchomości" - powiedział Kowalczyk.

W kolejnych kwartałach Grupa Boryszew planuje wdrożenie innowacji produktowych, takich jak superprecyzyjne wyroby ciągnione z mosiądzu dwufazowego w Walcowni Metale Dziedzice, płyny chłodnicze do technologii hybrydowej (G12++, G13, G12EVO) oraz produkty do przemysłowego czyszczenia metali w Boryszew ERG. W Maflow będą to także przewody klimatyzacyjne z nowym czynnikiem chłodniczym CO2. Planowane innowacje technologiczne w Grupie to m.in. automatyczna linia kontroli i badania jakości pierścieni oraz obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji i pomiaru oraz nowoczesna metoda wytwarzania jakościowych prętów walcowanych w Hucie Bankowej, zapowiedziano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 259,76 mln zł wobec 1 176,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)