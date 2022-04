Reklama

Reklama

"Oczekujemy bardzo silnego II kwartału. Ceny nie dość, że po wybuchu wojny wzrosły, to się utrzymały. Można oczekiwać II kwartału przynajmniej tak dobrego, jak I kwartał" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że część rynku obawia się dalszego wzrostu cen po odcięciu dostaw gazu ziemnego do Polski, jednak nie jest pewne, czy to do tego dojdzie.

"Nasze czucie jest pozytywne, ale i statystyki importowe pokazują, że rynek Unii Europejskiej wchłonął wszystko. Maj i czerwiec zapowiadają się dobrze - prawdopodobnie ceny się utrzymają, co przełoży się na nasze dobre wyniki" - dodał dyrektor finansowy.

Spółka nadal spodziewa się dobrej dynamiki PKB i dobrej koniunktury u swoich odbiorców.

"Spodziewamy się, że II kwartał będzie co najmniej tak samo dobry, jak I kwartał w aspekcie wyniku netto i EBITDA. Kluczowe będą maj i czerwiec" - powiedział Zoła.

"Spodziewam się między 350-400 mln zł EBITDA za I półrocze" - dodał.

Zaznaczył, że jak dotąd spółka nie odczuwa braków w dostępie do gazu ziemnego.

"Jednak nie jesteśmy w stanie szybko odciąć się od systemu polskiego, więc jeśli będzie reglamentacja, to pojawi się problem. Jest możliwość zamiany gazu ziemnego na LPG, ale wymaga to czasu i inwestycji" - zaznaczył.

Cognor odnotował 148,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 43,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 192,4 mln zł wobec 80,08 mln zł rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 811 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)