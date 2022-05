Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w kwietniu 2022 r. 79,25 mln zł, tj. o 7,4% więcej niż rok wcześniej, a po czterech miesiącach 2022 r. szacowane przychody z kanału e-commerce wyniosły 354,62 mln zł (+41,2% r/r), podano w komunikacie.

"W 2021 roku próg pół miliarda złotych przychodów ze sprzedaży przekroczyliśmy w czerwcu, w bieżącym roku dokonaliśmy tego już po czterech miesiącach. Pierwsze tygodnie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę przebiegły pod znakiem dużej niepewności klientów w zakresie dostępności produktów oraz ryzyka kolejnych wzrostów cen, co przełożyło się na zwiększony popyt. Efekt tej sytuacji był wyraźnie widoczny w ponadprzeciętnych wynikach przychodowych marca. W kwietniu obserwowaliśmy pewną stabilizację, by nie rzec - uspokojenie w tej kwestii. Dlatego też marzec i kwiecień bieżącego roku należałoby rozpatrywać łącznie. Analizując dwa ostatnie miesiące w ten właśnie sposób, z szacunków wynika, że sprzedaż towarów w marcu i kwietniu 2022 roku wyniosła łącznie 291,1 mln zł, a więc średnio miesięcznie 145,5 mln zł. Dla porównania, średnia miesięczna z marca i kwietnia 2021 roku wyniosła niespełna 103,8 mln zł. Rok do roku zanotowaliśmy zatem wzrost o 40,1%. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że kwiecień 2022 roku liczył jeden dzień roboczy mniej niż rok wcześniej" - skomentował prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 314,35 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)