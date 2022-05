Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 42,05 mln zł wobec 25,65 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 796,86 mln zł w I kwartale 2022 r. wobec 571,06 mln zł rok wcześniej.

"Bardzo pewnie weszliśmy w 2022 r. W pierwszych trzech miesiącach roku zwiększyliśmy o kilkadziesiąt procent zarówno przychody, jak i zysk netto. Mimo rosnących kosztów, uzyskujemy bardzo dobre wyniki działając w bardzo zmiennych i wymagających warunkach. Cieszy nas rosnący popyt na nasze produkty zarówno w całej Europie, jak i w Polsce. Nie oznacza to jednak, że nie musimy nadal mierzyć się z licznymi wyzwaniami np. wzrostem kosztów surowców, energii i transportu" - powiedział prezes Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż FO Dębica do podmiotów powiązanych w I kwartale 2022 r. wyniosła 705,2 mln zł, czyli o 190,1 mln zł więcej w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wzrosła aż o 64% r/r i wyniosła 91,7 mln zł.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów wyniosła 5,7% wobec 4,8% w I kwartale 2021 r, a marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów spadła z 15,2% w I kwartale 2021 r. do 9,7% w pierwszych trzech miesiącach 2022 r.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

