Strata operacyjna wyniosła 0,31 mln zł wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,2 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 64,75 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Ipopema (63 201 mln zł) były nieznacznie niższe niż rok wcześniej (64 752 tys. zł). Wprawdzie nastąpił wzrost przychodów w segmentach zarządzania funduszami i usług doradczych (odpowiednio o 6,2% i o 13,8%), jednak został on zniwelowany przez niższe przychody w segmencie usług maklerskich (o 25,4%). Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (14 230 tys. zł; 22,5% skonsolidowanych przychodów) zanotowały największy spadek w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego, na co wpływ miały przede wszystkim niższe przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej (5 193 tys. zł wobec 10 149 tys. zł w I kw. 2021 r.)" - czytamy w komentarzu zarządu.

"Należy jednak zauważyć, że I kwartał 2021 r. był w tym obszarze dla spółki rekordowy, a tegoroczny poziom przychodów (szczególnie na tak niepewnym rynku) można oceniać pozytywnie"- czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 0,34 mln zł wobec 2,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

