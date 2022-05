Wartość portfela zamówień ML System wynosi rekordowe ok. 120 mln zł. W tym backlog w zakresie szkła powłokowego wynosi ok. 20 mln zł, z czego ok. 10 mln zł to szkła z powłoką kwantową QGlass, podała spółka.

"Konsekwentna praca na rzecz rozwoju potencjału spółki w segmencie szkła powłokowego zaczyna przynosić oczekiwane efekty. Za 20 mln zł z rekordowego portfela zamówień do realizacji w 2022 r. odpowiada szkło powłokowe. Aż połowę tej kwoty (10 mln zł) z kolei stanowią moduły z powłoką kwantową - QGlass. To właśnie szkło powłokowe, w wariancie pasywnym i aktywnym, budować będzie strategiczną przewagę firmy na atrakcyjnych rynkach: BIPV, stolarki fasadowej i otworowej, a w szerszej perspektywie także automotive" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie. "Produkcja szkła powłokowego odbywa się głównie w ramach nowo uruchomionej, nowoczesnej linii QGlass. Ze względu na specyfikę realizowanych obiektów architektonicznych przez naszych kontrahentów, modułów z powłoką kwantową nie sprzedajemy odrębnie, a w ramach zamówień uwzględniających różne rodzaje szkła powłokowego. Moduły z powłoką kwantową to nowy produkt w naszej ofercie, pionierski w branży, dlatego wciąż doskonalimy się w zakresie jego produkcji" - dodał. W bieżącym roku spółka zamierza zakończyć projekt inwestycyjny 2DGlass, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych szkła powłokowego. Z kolei w ramach projektu Active Glass w najbliższych tygodniach planowane jest rozstrzygnięcie postępowania na dostawę urządzeń, podano także. ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2021 r. miała 189 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)