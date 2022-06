Reklama

Walne ustaliło dzień dywidendy na 1 lipca 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2022 roku, czytamy w komunikacie.

Arctic Paper odnotował 127,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 111,07 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 21,79 mln zł wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,41 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)