"Liczymy, że do końca 2022 r. na głównym parkiecie GPW oprócz Hub.Techu zobaczymy również InventionBio. Dodatkowo spółka Stars.Space prowadzi zintensyfikowane prace nad sporządzeniem dokumentu informacyjnego, który ma zostać złożony do GPW do końca tego roku. Wierzymy, że podjęte przez nas działania dadzą szansę na jeszcze większy rozwój grupy, a zainteresowanie inwestorów naszymi spółkami znacząco wzrośnie" - powiedział Rodowicz, cytowany w komunikacie.

W minionym kwartale prospekt emisyjny do KNF w sprawie planowanego debiutu złożyła także spółka InventionBio, co ma być pierwszym dużym krokiem w kierunku stania się największą firmą w branży biotechnologii przemysłowej w Polsce, podkreślono w materiale.

"Zgodnie z zapowiedziami w tym roku dokument informacyjny do GPW w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu złoży Stars.Space - spółka zależna należąca do grupy, specjalizująca się w monetyzacji influencer marketingu" - czytamy dalej w komunikacie.

InventionBio prowadzi i realizuje wiele badań i projektów, m.in. jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów GRAS. Firma w procesie biorafinacji pozyskuje m.in. związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności i paszach dla zwierząt. Hub.Tech posiada prawie 62% udziałów spółki.

Hub.Tech - wcześniej jako Boruta-Zachem - jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

