"Działająca od 2017 roku spółka Aegis Security oferuje kompleksowe rozwiązania IT dla biznesu, audyty bezpieczeństwa, testy penetracyjne i socjotechniczne, doradztwo oraz szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, jak również przygotowanie do certyfikacji systemów zarządzania oraz usługi w zakresie ochrony danych osobowych. [...] Planowane na początek października pozyskanie 1,5 mln zł, pozwoli spółce przyspieszyć skalowanie biznesu. By sprostać kolejnym zleceniom - głównie ze strony jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów leczniczych - firma zatrudni kolejnych wysokiej klasy ekspertów specjalizujących się w budowie, wdrożeniach i integracji systemów cyberbezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie.

W kolejnym kroku, na początku przyszłego roku Aegis Security sięgnie po finansowanie od inwestora instytucjonalnego, a pod koniec 2023 r. planuje IPO na rynku NewConnect, wskazano w informacji.

"Raport Check Point Research dotyczący cyberbezpieczeństwa plasuje Polskę dopiero na 27. miejscu wśród krajów europejskich, a wyprzedzają nas m.in. Białoruś, Estonia czy Czarnogóra. Jednocześnie konsekwentnie rośnie liczba ataków na kluczowe obszary działalności państwa, takie jak jednostki samorządu terytorialnego czy placówki medyczne. Od lutego br. na terenie naszego kraju obowiązuje trzeci (z czterech możliwych) stopień alarmowy CHARLIE-CRP, który dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, oznaczający podwyższone ryzyko ataków o charakterze terrorystycznym" - powiedział prezes zarządu Aegis Security Dariusz Chmielewski, cytowany w komunikacie.

Aegis Security to zespół ekspertów, specjalizujący się we wdrożeniach, budowie i integracji systemów bezpieczeństwa oraz wsparciu organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa i compliance. Kluczowe sektory rynku obsługiwane przez Aegis Security obejmują branżę medyczną, administrację publiczną, sektor finansowy oraz hotelarski. Firma jest członkiem Klastra #CyberMadeInPoland, zrzeszającego firmy i organizacje z terenu całego kraju zajmujące się cyberbezpieczeństwem w Polsce oraz Mazowieckiego Klastra ICT, jednego z Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) w Polsce, którego misją jest wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorców. Współwłaścicielem spółki jest Grupa Assay.

(ISBnews)