Przychody TIM wzrosły o 4,3% r/r do 127,48 mln zł we wrześniu 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-wrzesień przychody wzrosły o 19,4% r/r do 1 088,33 mln zł.

Reklama Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła we wrześniu br. 89,28 mln zł, tj. o 6,1% więcej niż rok wcześniej, a po dziewięciu miesiącach 2022 r. szacowane przychody z kanału e-commerce wyniosły 762,05 mln zł (wzrost o 18,4% r/r), podano w komunikacie. TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 314,35 mln zł w 2021 r. (ISBnews)