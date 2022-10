Studia Online MBA for Startups to pierwsze studia MBA w Polsce współtworzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz InCredibles Sebastiana Kulczyka - program mentoringowy dla młodych przedsiębiorców. Wyjątkowa formuła projektu oparta jest na połączeniu wiedzy akademickiej i know-how praktyków biznesu z całego świata.

Reklama

- MBA for Startups to jak tutorial w tworzeniu jednorożca na żywo, nie wyjdziesz stąd bez pomysłów i narzędzi – rekomenduje student I edycji, Damian Góral.

Reklama

Druga edycja Online MBA for Startups rozpoczyna się 10 grudnia. Dzięki partnerstwu Sebastiana Kulczyka z EY Academy of Business, znanej firmie szkoleniowej, z ofertą ponad 300 szkoleń dla firm i klientów indywidualnych, studenci będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania czesnego. Fundusz grantowy to 100 tys. zł dla 5 osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny i dodatkowo w skrótowej formie przedstawią najciekawszy i najbardziej innowacyjny pomysł biznesowy. Finaliści wskazani przez Radę Programu MBA for Startups otrzymają jednorazowe granty w postaci ponad 50 proc. dofinansowania studiów. Ponadto, SGH nie pobiera opłaty rejestracyjnej, a czesne w wysokości 37 800 PLN może być opłacane w miesięcznych ratach.

- Stworzyliśmy model, który pozwala na testowanie wszystkich możliwych obszarów działalności biznesowej. Nasze studia to też startup: pivotujemy i ulepszamy naszą formułę. Dzięki pracy z mentorami, zewnętrznymi firmami oraz funduszami studenci bez ryzyka mogą weryfikować swoje pomysły i kompetencje, a nawet znaleźć partnerów do ich realizacji. W drugiej edycji stawiamy jeszcze mocniej na praktyczny aspekt studiów – mówi Sebastian Kulczyk.

Partnerami merytorycznymi kursów są m.in. Google for Startups, kancelaria prawna DZP, fundusz Inovo czy Singularity University. W tym roku dołączą również eksperci z EY Academy.

- Program studiów MBA for Startups powstał z myślą o młodych przedsiębiorcach. To propozycja wszechstronnego wsparcia oraz praktycznej wiedzy przekazywanej przez polskich i międzynarodowych mentorów i wykładowców. W ramach drugiej edycji programu, jako EY wspieramy najwybitniejszych młodych przedsiębiorców oferując im dofinansowanie do uczestnictwa w studiach. Ponadto, jako EY Academy of Business dołączamy do programu w roli partnera merytorycznego. Wierzymy, że nasze najlepsze praktyki w zakresie edukacji i rozwoju kompetencji będą stanowiły dodatkową wartość dla uczestników. MBA for Startups to kuźnia przyszłych liderów polskiej przedsiębiorczości, dlatego cieszymy się, że możemy być jej częścią – komentuje Krzysztof Witkowski, Partner w EY Academy of Business.

W trakcie dwuletnich studiów uczestnicy biorą udział w ponad 600 godz. zajęć. Spotkania prowadzone są w języku polskim oraz angielskim, a kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej studia licencjackie i posiadać nie mniej niż trzy lata doświadczenia zawodowego. Dodatkową zaletą studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest możliwość nawiązywania cennych relacji biznesowych zarówno z wykładowcami, jak i wśród uczestników zajęć.

Online MBA for Startups są pełnoprawnym, honorowanym na całym świecie programem MBA, a SGH posiada akredytację AMBA (Association of MBAs), która potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Tylko 2 proc. wszystkich uczelni na świecie prowadzących studia MBA posiada tę prestiżową akredytację.