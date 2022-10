Reklama

"Escola jest za dobrą spółką, aby debiutować na obecnym rynku, sentyment jest zły i nie sprzyja giełdzie. Według opinii rady nadzorczej, debiut byłby obecnie niekorzystny dla akcjonariuszy i partnerów spółki. Przekazaliśmy rekomendację dla zarządu spółki o przełożeniu decyzji o debiucie o co najmniej kilka miesięcy, na 2023 rok" - powiedział członek rady nadzorczej Sebastian Kwaśny podczas webinaru.

Prezes spółki Krzysztof Wojewodzic zaznaczył, że debiut będzie miał charakter techniczny.

"Nie będziemy robić IPO, nie potrzebujemy póki co dodatkowego kapitału. Jednak, zgodnie z rekomendacją rady nadzorczej, zdecydowaliśmy się wstrzymać z debiutem w tym roku" - powiedział Wojewodzic.

Wskazał, że spółka mocno koncentruje się na poszerzaniu portfolio o duże, znane na rynku projekty. Kolejnymi takimi projektami są rozwój Ksiazki.pl z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania e-commerce Heseya i wykonanie aplikacji mobilnej dla jednego z popularnych serwisów o książkach.

"Rozwijamy się w dwóch obszarach - software house i venture building (e-commerce i e-learning). Będziemy przygotowywać duży projekt dla Diabetyk24. Rozwijamy teraz też m.in. projekt dla dużej kancelarii prawnej w Arabii Saudyjskiej. Jeśli chodzi o spółki zależne, to w Heseya rozwijamy projekty ecommerce, na razie decyzja strategiczna jest taka, że będzie to projekt, do którego póki co nie poszukujemy finansowania, może to się zmienić w przyszłym roku. Rozwijamy projekty i wzorujemy się na innych venture builderach w Polsce. Widzimy też bardzo dobry rozwój naszej autorskiej platformy e-learningowej Wellms" - wymienił prezes.

Przychody w III kwartale sięgnęły około 100 tys. zł w Escola LMS, spółce zależnej rozwijającej platformę Wellms.io. Należący do grupy serwis MyVOD.io do prowadzenia i sprzedaży kursów online rozwija się bardzo dobrze. Twórcy zarobili na dzieleniu się wiedzą już około 20 mln zł, pojawiają się tam nowe kursy, dodał Wojewodzic.

Ogólne przychody w grupie kapitałowej wyniosły 4,2 mln zł w III kwartale 2022, EBITDA wyniosła 0,4 mln zł.

"Zakładamy, że wynik finansowy w kolejnych miesiącach będzie dobry. Notujemy bardzo dobre dynamiki przychodów, prawie pięciokrotne wzrosty kwartał do kwartału przychodów w USD - 43 tys. USD w II kwartale, a w III kwartale 226 tys. przychodów USD - to aż blisko 5-krotny wzrost. Wzrost notujemy też w euro, gdzie w III kwartale wypracowaliśmy 183 tys. euro, w porównaniu do 137 tys. euro w III kwartale (33%). Mamy nowych klientów, którzy będą płacili w walutach zagranicznych, co nastraja nas bardzo pozytywnie przy obecnych kursach walutowych" - podsumował prezes.

Escola to spółka technologiczna tworząca aplikacje webowe i mobilne. Firma poza podstawową działalnością jako software house dywersyfikuje biznes produktami własnymi.

