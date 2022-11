Reklama

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w październiku br. 87,2 mln zł, tj. o 0,8% więcej niż rok wcześniej, a po dziesięciu miesiącach 2022 r. szacowane przychody z kanału e-commerce wyniosły 849,24 mln zł (wzrost o 16,3% r/r), podano w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę, że wyniki sprzedażowe marca były nienaturalnie wysokie z powodu wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, co zaowocowało niepewnością w zakresie dostępności produktów, październik był pod względem sprzedaży najlepszym miesiącem 2022 roku. Osiągnęliśmy to pomimo długiego weekendu, który przypadł na ostatni dzień roboczy tego miesiąca. Procentowy wzrost sprzedaży rok do roku był w październiku 2022 roku najwyższy spośród wszystkich miesięcy drugiego półrocza. Rok temu najwyższy poziom sprzedaży zanotowaliśmy we wrześniu, dwa lata temu - w listopadzie. W październiku 2022 roku z oferty TIM-u skorzystało ponad 20,5 tysiąca klientów, co oznacza rekordowy miesiąc w całej historii spółki. To znakomity rezultat niemal w przededniu trzydziestych piątych urodzin TIM-u, które przypadają 25 listopada" - powiedział prezes TIM Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 314,35 mln zł w 2021 r.

