"Zysk brutto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) skorygowany o 'wakacje kredytowe' [był] na poziomie 1 299,5 mln zł w III kwartale 2022 roku" - czytamy w raporcie.

Raportowana skonsolidowana strata brutto w III kw. br. wyniosła 2 424,28 mln zł wobec 101,4 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wpływ obciążeń publicznych i jednorazowych czynników o charakterze regulacyjnym:

* zawieszenie wykonania umów o kredyt hipoteczny udzielonych w walucie polskiej w związku z podpisaniem przez prezydenta RP Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom ('wakacje kredytowe') - całkowity wpływ w wysokości -1 345,8 mln zł, w tym -1 282,3 mln zł w przychodach z tytułu odsetek oraz -63,5 mln zł w wyniku z działalności handlowej […],

* składka na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 184,1 mln zł,

* wpłata na System Ochrony Instytucjonalnej w wysokości 37,2 mln zł (w II kwartale 2022 roku 390,8 mln zł)

* rezerwa na przyszłe zobowiązania w związku ze zwrotem tzw. ubezpieczenia pomostowego w wysokości 84 mln zł (Pozostałe koszty operacyjne)" - czytamy dalej.

Grupa zaraportowała w III kw. br. wyższe dochody (wyłączając wpływ "wakacji kredytowych") na poziomie 2 420,4 mln zł, tj. +12,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału, dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek.

Koszty działalności (łącznie z amortyzacją) były niższe w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosły 824,8 mln zł.

mBank odnotował spadek kosztów ryzyka do poziomu 183 mln zł, czyli 58 pb w porównaniu do 62 pb kwartał wcześniej.

"Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w III kwartale 2022 roku, w związku z gruntownym przeglądem metodologii stosowanej do ich kalkulacji, wyniosły 2 314,3 mln zł" - napisano też w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 724,23 mln zł wobec 1004,85 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 521,81 mln zł wobec 479,44 mln zł rok wcześniej.

"Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec III kwartału 2022 roku wyniosła 125 679,8 mln zł i była niższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 895,8 mln zł, tj. -0,7%. Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie do 55 378,9 mln zł, czyli o 1 402,7 mln zł, tj. 2,6%. Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec czerwca 2022 roku o 2 262,7 mln zł, tj. -3% i wyniósł 73 559,8 mln zł, na co istotny wpływ miały korekty związane z zawieszeniem wykonania umów o kredyt hipoteczny w PLN oraz aktualizacja szacunków przepływów pieniężnych związanych z kredytami hipotecznymi w CHF i zmniejszenie wartości bilansowej brutto tych kredytów zgodnie z MSSF 9" - czytamy w raporcie.

Na dzień 30 września 2022 r. wskaźnik NPL wzrósł wobec końca I połowy 2022 r. o 0,2 pkt proc. i wyniósł 4%.

"Poziom pokrycia należności niepracujących spadł w ujęciu kwartalnym z poziomu 54,6% do 51,9%, natomiast poziom pokrycia należności kształtował się na poziomie 67,8% w porównaniu do 70,8% na koniec czerwca 2022 roku" - czytamy dalej.

W III kwartale 2022 roku zobowiązania wobec klientów wzrosły w stosunku do końca ubiegłego kwartału o 9 291,0 mln zł, tj. 5,7%. Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zwiększyły się o 1 854,7 mln zł, tj. 3,6% w ujęciu kwartalnym i na koniec września 2022 roku wyniosły 54 074,2 mln zł. Zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły w omawianym okresie o 8 635,3 mln zł, tj. 7,9% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 118 549 mln zł, podano także.

W konsekwencji, wskaźnik Kredyty/Depozyty wzrósł do 72,5% w porównaniu do 77,2% na koniec czerwca 2022 roku.

"Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku w III kwartale 2022 roku obniżył się w porównaniu do czerwca 2022 roku. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2022 roku wyniósł 14,7%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 12,1%. W omawianym okresie nastąpił spadek funduszy własnych, spowodowany zaksięgowaniem kwartalnej straty, podczas gdy łączna kwota ekspozycji na ryzyko obniżyła się o 0,9 mld zł" - napisano w raporcie.

Wskaźnik ROE netto głównego biznesu wyniósł w okresie trzech kwartałów br. 14,3%, zaś całej grupy sięgnął -15,3%; w przypadku wskaźnika ROA netto było to odpowiednio: 0,9% i -1%, zaś wskaźnika koszty/ dochody (C/I): 49% i 49,7%.

Aktywa razem banku wyniosły 207,58 mld zł na koniec III kw. 2022 r. wobec 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

W I-III kw. 2022 r. bank miał 1537,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 452,36 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 1 521,36 mln zł wobec 429,91 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

