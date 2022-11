Reklama

"Jeśli chodzi o wypłatę dywidendy za rok 2022 r., to ogłosiliśmy naszą politykę dywidendową, która mówi, że jak tylko będzie to możliwe, to Budimex chce się dzielić w 100% zyskiem wypracowanym przez Budimex SA. Na dzień dzisiejszy nie widzę żadnych obostrzeń, które mogłyby spowodować, że nie zrealizujemy tej polityki" - powiedział Węgłowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w tym roku spółka nie planowała wypłaty dywidendy zaliczkowej i że rok 2021 - kiedy taką zaliczkę zarząd zaproponował - był wyjątkowy.

W czerwcu spółka podała, że przyjęła założenia polityki dywidendowej na lata 2022-2026, według których będzie dążyła do przedkładania radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy w wysokości 100% wypracowanego zysku netto.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Budimeksu w I-III kw. 2022 r. wyniósł 319,42 mln zł wobec 843,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

