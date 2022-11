Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 52,81 mln zł wobec 58,93 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 76,66 mln zł wobec 78,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 809,11 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 2 552,28 mln zł rok wcześniej.

"Rynek detaliczny utrzymuje dwucyfrową dynamikę [źródło: PEX Pharmasequence]. Zmieniły się jednak przyczyny wzrostu rynku. W pierwszym półroczu rosła liczba pacjentów co mocno stymulowało wzrost, natomiast w trzecim kwartale pacjentów w aptekach już nie przybywało, a o wzroście rynku decydowała zmiana ceny opakowania. Największy wpływ na ten wzrost cen miała inflacja [PHARMASCOPE (IQVIA) - opracowanie własne ODOKA]" - napisał prezes Piotr Sucharski w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

Sytuacja na rynku detalicznym miała swoje przełożenie na rynek hurtowy, który utrzymał wysokie dwucyfrowe tempo wzrostu. Jego wartość wzrosła o 10,8% r/r (po 22,4% wzroście r/r w I i 13,5% w II kw.; IQVIA, dane Sell In), dodał.

"Wartość sprzedaży Neuca w tym okresie wyniosła ponad 2,8 mld zł przy dynamice zbliżonej do wzrostu rynku. Udziały rynkowe grupy utrzymują się na stabilnym poziomie. W każdym z trzech kwartałów 2022 r. wyniosły ponad 31% [IQVIA, dane Sell In]. W kluczowym segmencie aptek niezależnych udziały rynkowe były wyższe wobec okresu sprzed roku o 0,6 pkt proc. i osiągnęły 38,2% [obliczenia własne spółki na bazie miesięcznych danych IQVIA Pharmascope (dane Sell-out) oraz bazy IQVIA OneKey (informacje o aptekach)]" - napisał także prezes.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 122,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 125,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 280,61 mln zł w porównaniu z 7 182,8 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł odpowiednio: 278,82 mln zł wobec 217,66 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skorygowany zysk netto grupy po III kwartałach br. wyniósł 143,4 mln zł (+0,4% r/r). W trzecim kwartale zgodnie z przewidywaniami nastąpił duży wzrost kosztów operacyjnych i finansowych. Neuca w okresie lipiec-wrzesień wypracowała 29,3 mln zł zysku netto (-28% r/r)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 70,48 mln zł wobec 105,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

(ISBnews)