"Pomimo krótkoterminowych trudności, które dotknęły całą branżę, Pepco Group odnotowała kolejny rok postępów i solidnych wyników handlowych, wspieranych przez udaną i sprawdzoną strategię. Przyspieszyliśmy realizację programu rentownej ekspansji sieci sklepów, która jest największym źródłem tworzenia naszej wartości, oraz strategii modernizacji sklepów, która pomaga nam realizować lepsze wyniki LFL. Ograniczyliśmy także naszą strukturę kosztów i ulepszyliśmy procesy zaplecza, aby były one znacznie tańsze i bardziej wydajne, co pomogło nam zwiększyć sprzedaż i zrealizować prognozy w zakresie EBITDA i przepływów pieniężnych" - skomentował CEO Trevor Masters, cytowany w komunikacie.

Bazowa EBITDA osiągnęła wyższy przedział prognozy wynoszącej 720-735 mln euro, podkreśliła spółka.

Bazowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 300 mln euro i wzrósł o 25,8% przy założeniu stałych kursów walutowych i o 23,2% r/r przy rzeczywistych kursach walut, podano także.

"Przychody za rok zakończony 30 września 2022 r. w wysokości 4 823 mln euro wzrosły o 17,4% rok do roku przy założeniu stałych kursów walutowych oraz o 17% przy kursach rzeczywistych. Wzrost sprzedaży w warunkach porównywalnych (LFL) wyniósł +5,2% przy założeniu stałych kursów walutowych" - czytamy dalej.

W roku obrotowym 2022 Pepco odnotowała wzrost przychodów o 25,3%, do czego walnie przyczyniło się otwarcie 446 nowych sklepów netto (+18,1% r/r), w tym kontynuacja ekspansji na strategicznie ważnych rynkach Europy Zachodniej oraz otwarcie pierwszych trzech sklepów w Niemczech.

"Pomimo wciąż odczuwalnego wpływu COVID-19 w pierwszym kwartale roku, wzrost sprzedaży LFL pozostał silnie dodatni na poziomie +7,4%, co pokazuje siłę naszego modelu biznesowego, który jest dalej ulepszany i unowocześniany poprzez realizację programów modernizacji sklepów i rozszerzanie asortymentu" - napisano w komunikacie.

Grupa Poundland odnotowała kolejny rok wzrostu przychodów LFL - o +2,6%.

"Ten wynik pokazuje korzyści płynące z ciągłego wzmacniania naszej oferty dla klientów w ramach programu modernizacji 'Diamond', który został już zrealizowany w 342 sklepach w ramach strategii budowania 'lepszej' działalności. Poundland rozwija także swoją obecność w internecie dzięki przejęciu Poundshop.com w lutym 2022 roku, co zapewniło mu szerszy dostęp do nowego kanału sprzedaży" - czytamy także.

W roku obrotowym 2022 grupa otworzyła rekordową liczbę 516 nowych sklepów netto (nie licząc zamknięcia 59 sklepów Fultons), przewyższając zaktualizowany cel 450 nowych sklepów. Obejmuje to 446 nowych sklepów Pepco, powyżej planowanych 400, w tym 163 nowe sklepy na strategicznie ważnych rynkach Europy Zachodniej we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Austrii. Grupa Poundland otworzyła 70 nowych sklepów (nie licząc zamknięcia 59 sklepów Fultons), z czego prawie wszystkie w ramach działalności Dealz w Polsce.

"W efekcie tych obiecujących wyników, Pepco Group przyspiesza program ekspansji sieci sklepów, podnosząc cel do poziomu co najmniej 550 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2023, w wyniku czego na koniec roku nasza sieć powinna liczyć przynajmniej 4500 sklepów. Głównym kierunkiem rozwoju sieci sklepów pozostaje nasz podstawowy rynek Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Dodatkowo marka Pepco weszła do Grecji w październiku 2022 r. i zostanie wprowadzona na rynek portugalski wiosną 2023 roku. W ciągu najbliższych 18 miesięcy planujemy podwoić liczbę sklepów Dealz w Polsce do 340 ze 170 na koniec roku obrotowego 2022. Wykorzystamy nasze istniejące relacje rynkowe aby przyspieszyć rozwój na rynkach gdzie zwykle działają sklepy o mniejszej powierzchni" - zapowiedziano w informacji.

Nakłady inwestycyjne na poziomie 225 mln euro były o 73 mln euro wyższe niż w roku obrotowym 2021, "co odzwierciedla ciągłe inwestycje w naszą strategię przyspieszonego rozwoju", która pozwoliła nam w tym roku otworzyć rekordową liczbę 516 nowych sklepów netto. Opłaty leasingowe w kwocie 292 mln euro są odzwierciedleniem ekspansji sieci i wynikają z otwierania nowych sklepów, podano także.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez Pepco (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

