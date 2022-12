Reklama

W perspektywie 5 lat Roof Renovation chce stworzyć grupę kapitałową zdolną kompleksowo realizować wielkopowierzchniowe obiekty przemysłowe i logistyczne o kubaturze ponad 1 mln m2 w skali roku.

Reklama

"Mijający rok to okres dynamicznych zmian w Roof Renovation. Dzięki odwrotnemu przejęciu zadebiutowaliśmy na NewConnect, obecnie finalizacja tego procesu jest dla nas priorytetem w zakresie działań korporacyjnych. W 2022 r. dynamicznie zwiększyliśmy skalę prowadzonej działalności, czego efektem są rekordowe wyniki, a w kolejnym kwartale nie planujemy zmniejszać tempa" - powiedział prezes Roof Renovation Rafał Wójcik, cytowany w komunikacie.

W III kw. 2022 r. Roof Renovation odnotowało 8,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,06 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 81,39 mln zł wobec 50,74 mln zł rok wcześniej.

Najważniejszym podmiotem grupy w najbliższym czasie pozostanie Roof Renovation Sp. z o.o. Na ten moment firma realizuje projekty o wartości ponad 105 mln zł. W tym roku spółka zrealizowała lub realizuje inwestycje m.in. dla Media Expert, LPP, Zalando, InPost, Panattoni, SK Innovation oraz Tesli.

"Równolegle do rozwoju produktowego zamierzamy wchodzić na nowe rynki. Pomimo krótkiej historii Roof Renovation już dziś jesteśmy jednym z liderów naszego rynku. Dlatego rozpoczęliśmy ekspansję zagraniczną, czego pierwszym krokiem jest projekt realizowany dla Tesli w Berlinie. W kolejnych latach planujemy ekspansję m.in. do Austrii, Szwecji, Czech, Turcji i Węgier. Geograficzna dywersyfikacja otworzy nam drogę do dalszego wzrostu przychodów oraz pozwoli uniezależnić się od ewentualnej złej koniunktury w danych kraju" - zapowiedział członek zarządu Roof Renovation Paweł Śnieżek.

Prezes podkreśla, że ważnym elementem strategii Roof Renovation jest ekologia.

"W kolejnych krokach chcemy rozwinąć produkcję ekologicznych materiałów budowlanych i zwiększyć wykorzystanie rozwiązań OZE w realizowanych inwestycjach. Możliwe jest nawet włączenie do Grupy spółki z segmentu OZE, która będzie odpowiedzialna za montaż paneli fotowoltaicznych oraz implementacje nowoczesnych rozwiązań i produktów w tym obszarze" - podsumował Wójcik.

Głównymi akcjonariuszami Roof Renovation S.A. są założyciele Roof Renovation Sp. z o.o. - Rafał Wójcik, Paweł Śnieżek i Tomasz Kochajkiewicz. Akcjonariuszem spółki, jeszcze sprzed transakcji odwrotnego przejęcia jest m.in. January Ciszewski. Spółka zamierza aktywnie wykorzystywać możliwe synergie z JR Holding i jego spółkami portfelowymi.

Roof Renovation S.A. (poprzednio TopLevelTennis.com S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w 2008 roku. Grupa kapitałowa Roof Renovation S.A. posiada w swojej strukturze Roof Renovation Sp. z o.o., jednego z liderów rynku z segmentu wykonawstwa dachów płaskich oraz obudowy dla wielkogabarytowych obiektów. Grupa zatrudnia ponad 40 osób, w tym przede wszystkim projektantów, kierowników oraz inżynierów. Firma posiada również własne zespoły wykonawcze oraz współpracuje z około 400 podwykonawcami.

(ISBnews)