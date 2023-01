Reklama

"Po kilku miesiącach przygotowań zbliżamy się do przejścia na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Termin debiutu oczywiście zależy od Komisji Nadzoru Finansowego. Dołożymy oczywiście wszelkich starań, aby sprawnie przejść postępowanie przed organem nadzoru. Jesteśmy w pełni gotowi do zdobycia kolejnego poziomu skalowania naszej działalności, a obecność na głównym parkiecie z pewnością zwiększy ekspozycję naszej firmy i poszerzy grono nowych akcjonariuszy, w tym inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych" - powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Do obrotu mają trafić wszystkie akcje Drago entertainment, tj. 1 085 655 akcji zwykłych na okaziciela.

Polski deweloper zadebiutował na rynku NewConnect 28 kwietnia 2021 roku, a przejście na główny parkiet GPW w Warszawie to jedno z założeń w strategii spółki na lata 2021-2023. Środki na rozwój studia pochodzą z dwóch ofert publicznych akcji, przypomniano.

"Posiadamy stabilną sytuację finansową oraz środki finansowe wystarczające na realizację obecnie tworzonych projektów, dlatego procesowi wejścia na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji' - wyjaśniła Tynor.

Najbardziej dochodowym tytułem studia jest gra "Gas Station Simulator". Globalna premiera produkcji w sklepie Steam odbyła się 15 września 2021 r. Budżet produkcyjny zwrócił się jej twórcom w zaledwie 1,5 godziny od premiery. W pierwszej dobie od rozpoczęcia sprzedaży, projekt uplasował się na 1. pozycji na Global Top Sellers oraz na 1. miejscu w zestawieniu New and Trending i Top Sellers. Tytuł trafił już do ponad 1 mln graczy na całym świecie - w wersji na PC, PlayStation, Xbox One oraz Nintendo Switch.

"Pracujemy nad kilkoma tytułami, przy jednoczesnym rozwoju naszego flagowego produktu, jakim jest 'Gas Station Simulator'. Skupiamy się na monetyzacji gry i maksymalizacji zysków. Niedawno gra otrzymała wersje na macOS oraz nowy update, który zawierał m.in. świąteczne akcenty, co pozytywnie wpłynęło na aktywność graczy" - powiedział także wiceprezes Lucjan Mikociak.

Drago entertainment to producent i deweloper gier wideo, powstały w 1998 roku w Krakowie. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)