Sygnity odnotowało ok. 10,6 mln skonsolidowanego zysku netto i ok. 16,2 mln zł zysku EBITDA w I kw. r.obr. (październik-grudzień 2022), podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody w tym okresie wyniosły ok. 61,8 mln zł.