Asbis odnotował 28,63 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 28,61 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38 mln USD wobec 40,82 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA w IV kw. 2022 była pozytywna i osiągnęła poziom 39,71 mln USD w porównaniu do 42,22 mln USD w IV kw. 2021.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 780,33 mln USD w IV kw. 2022 r. wobec 947,99 mln USD rok wcześniej.

"W IV kwartale 2022 roku, pomimo toczącej się wojny na Ukrainie, wysokiej inflacji i niepewnej sytuacji geopolitycznej, Asbis nie zwolnił tempa, a wręcz przeciwnie, zintensyfikował swoje działania i kontynuował swoją strategię skupioną na wzroście rentowności, rozwoju rynków i ulepszaniu portfolio produktów. [...] Patrząc na wyniki IV kwartału 2022 r., przychody wyniosły 780,3 mln USD (spadek o 17,69% w porównaniu do IV kwartału 2021 r.). Zysk operacyjny (EBIT) spadł o 6,91% i osiągnął 38 mln USD w porównaniu do 40,8 mln USD w IV kw. 2021 r. W IV kw. 2022 r. marża zysku brutto znacznie się poprawiła, wzrastając do 9,06% z 7,53% w IV kw. 2021 r. Zysk netto po opodatkowaniu osiągnął poziom zysku netto z IV kw. 2021 r. (najwyższego w historii zysku netto w IV kw.) i wyniósł 28,7 mln USD" - czytamy w raporcie.

W I-IV kw. 2022 r. spółka miała 75,87 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 77,02 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 690,04 mln USD w porównaniu z 3 077,98 mln USD rok wcześniej.

EBITDA w I-IV kw. 2022 była pozytywna i wyniosła 116,75 mln USD w porównaniu do 118,82 mln USD w I-IV kw. 2021.

"W 2022 roku Asbis wygenerował przychody w wysokości 2 690 mln USD (spadek zaledwie o 12,6% w porównaniu z 2021 rokiem) i osiągnął zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 75,9 mln USD, w porównaniu do 77,1 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Asbis miał 134,6 mln USD w gotówce i ekwiwalentach, w porównaniu do 184,6 mln USD na koniec 2021 r. Warto wspomnieć, że zarówno czwarty kwartał 2021 r., jak i rok 2021 były najwyższe w historii Asbis pod względem przychodów i rentowności" - czytamy także.

"Podsumowując, jesteśmy niezwykle zadowoleni z wyników grupy w IV kwartale 2022 i 2022 roku. Takie wyniki są niesamowitym osiągnięciem i świadczą o tym, że spółka była dobrze przygotowana do sprostania wszelkim trudnościom i potrafiła szybko dostosować się do nowych realiów. W rok 2023 wchodzimy z ufnością i optymizmem. Mamy wiele obszarów do wzrostu; dalej inwestujemy w rozwój nowych segmentów produktowych, takich jak robotyka oraz w nowe rynki, takie jak Azja Środkowa i Afryka" - zakończono.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 2,69 mld USD w 2022 r.

