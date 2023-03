Reklama

PKN Orlen poinformował we wtorek PAP, że rozważa zmianę nazwy, ale tylko w odniesieniu do członu „Polski Koncern Naftowy” (PKN). Jak wyjaśnił zmiana ma odzwierciedlać strategię koncernu, który chce rozwijać się w kierunku nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii. Pod koniec lutego br. spółka przedstawiła aktualizację strategii "ORLEN 2030".

Ewentualna modyfikacja nazwy nie pociągnie za sobą konieczności rebrandingu

"ORLEN to jedna z najcenniejszych polskich marek, którą będziemy dalej rozwijać zarówno w kraju, jak i zagranicą. Dlatego nazwa „ORLEN” na pewno pozostanie, rozważamy jedynie zmianę w odniesieniu do PKN, czyli Polski Koncern Naftowy" – poinformował PAP prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Po przejęciu Grupy LOTOS i PGNiG, a wcześniej Energi, jesteśmy koncernem mulitenergetycznym, z ambitnymi planami rozwoju w obszarze odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, energetyki jądrowej i wodoru. Określenie „naftowy” nie odpowiada już ani zakresowi działalności Orlenu, ani naszym celom biznesowym" – dodał.

Obajtek zaznaczył, że w identyfikacji wizualnej spółki na potrzeby marketingowe wykorzystywana jest tylko nazwa „ORLEN” i biało-czerwone logo przedstawiające stylizowaną głowę orła. Te elementy nie zmienią się, dlatego ewentualna modyfikacja nazwy nie pociągnie za sobą konieczności rebrandingu. "To oznacza, że cały proces będzie w zasadzie bezkosztowy" – podkreślił Obajtek.

Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do zmian w skrótowcu PKN

Zaznaczył, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do zmian w skrótowcu PKN i jego rozwinięciu. Prowadzone są analizy, a ich wyniki posłużą do opracowania wniosków do odpowiednich organów spółki. Dodał, że decyzja o zmianie nazwy musi być zaakceptowana nie tylko przez zarząd, ale również radę nadzorczą i walne zgromadzenie.

Daniel Obajtek nie wskazał konkretnej daty, kiedy to nastąpi.

"Jest jeszcze za wcześnie na podawanie terminów, ale na pewno będziemy działać dynamicznie" - zapewnił.

PKN Orlen podaje, że jest zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewnia energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a jego produkty dostępne są w blisko 100 krajach na 6 kontynentach. W skład Grupy PKN Orlen wchodzą m.in. Energa, Grupa Lotos, PGNiG, Anwil. Spółka ma rafinerie w Polsce Czechach i na Litwie oraz produkcję petrochemiczną w Płocku. Spółka posiada też 3100 stacji paliw w regionie Europy Środkowo - Wschodniej oraz prowadzi działalność wydobywczą w zakresie ropy naftowej i gazu w Polsce i na Szelfie Norweskim. Koncern inwestuje obecnie w odnawialne źródła energii. Spółka podkreśliła, że energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia "wytyczają drogę transformacji" Grupy ORLEN do 2030 roku.

autorka: Anna Bytniewska