Reklama

Według "WSJ" Musk przyznaje prywatnie, że "mikrodawkuje" ketaminę - psychodelik stosowany m.in. do znieczulania w trakcie operacji - na depresję i przyjmuje pełne dawki na imprezach. Dziennik pisze, że najbogatszy człowiek świata jest częścią szerszego ruchu w Dolinie Krzemowej, w której "awangardę stanowią dyrektorzy i pracownicy, którzy postrzegają psychodeliki i podobne substancje, w tym psylocibinę, ketaminę i LSD jako bramę do biznesowych przełomów".

Psychodeliki zyskały popularność w kulturze biznesowej sektora technologicznego

Reklama

Choć o swoim używaniu psychodelików mówił już założyciel Apple'a Steve Jobs, to dopiero w ostatnich latach zyskały one popularność w kulturze biznesowej sektora technologicznego. Według "WSJ", popularne jest zarówno "mikrodawkowanie", jak i przyjmowanie pełnych dawek, by złagodzić stres, zwiększyć skupienie i pobudzić kreatywne myślenie.

"Miliony ludzi mikrodawkują psychodeliki" - powiedział gazecie Karl Goldfield, były konsultant marketingu, który doradza ludziom w sektorze dobrać odpowiednie dawki narkotyków. Gazeta opisuje też m.in. organizowane przez fundusze venture capital i inne firmy podróże m.in. do Kostaryki, czy Jamajki na wspólne przyjmowanie ayahuaski czy grzybów halucynogennych.

Według dziennika, publiczne wypowiedzi Muska na temat narkotyków wprowadziły w jego firmie atmosferę przyzwolenia na używanie tych środków przez pracowników, nawet jeśli polityka spółki tego zakazuje. Jeden z byłych pracowników Tesli stwierdził, że pracownicy zwożeni firmowymi busami często zażywali zakazane środki i pojawiali się w pracy w stanie "kalifornijskiej trzeźwości". Sam pracownik został wysłany na urlop i nieprzywrócony do pracy po tym, jak próbował sprzedać ciastko z marihuaną ochroniarzowi w firmie.

Popularność tego rodzaju środków rośnie też poza środowiskiem Doliny Krzemowej. W kilku stanach oraz Dystrykcie Kolumbii posiadanie grzybów halucynogennych przestało być karalne. Dużą popularnością cieszył się hitowy serial dokumentalny Netfliksa "Jak zmienić swój umysł" - otwarcie chwalący właściwości takich środków, zaś Agencja Żywności i Leków (FDA) w czerwcu opublikowała wytyczne dotyczące badań klinicznych z udziałem psychodelików. Według mediów agencja jest też blisko zatwierdzenia terapii PTSD za pomocą MDMA (ecstasy).

Dziennik zwraca jednak uwagę na ryzyko zażywania narkotyków, wskazując na przykład Tony'ego Hsieha, szefa internetowego sklepu z obuwiem Zappos. Hsieh miał uważać, że ketamina pomoże mu w przezwyciężaniu biznesowych trudności, jednak wpadł w nałóg i został zwolniony z uwagi na chaotyczne zachowanie. Niedługo później zginął w wyniku obrażeń po pożarze w jego domu.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński