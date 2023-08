Przemiana Twittera to tylko jeden z wielu przykładów, jak firmy coraz odważniej sięgają po rebranding, aby dostosować się do zmieniających się oczekiwań użytkowników i dynamicznych trendów rynkowych. Czy wiadomo jednak, co tak naprawdę kryje się pod nową nazwą komunikatora?

Rebranding oznacza uwolnienie się od Twittera

Przemiana marki, jaką przeszedł X, jest znacznie większa niż tylko zmiana nazwy i logo. Co ciekawe, sam Elon Musk zapowiedział ją już w 2022 roku. Linda Yaccarino w rozmowie z CNBC podkreśliła, że od samego początku misją Muska było stworzenie aplikacji, która łączyłaby wszystkie sfery naszego życia online, uwolniona spod wpływów dawnego Twittera, wzorowana na WeChat. Ta ostatnia to chińska aplikacja, która umożliwia m.in. wysyłanie wiadomości tekstowych oraz multimedialnych, płatności internetowe, wykonywanie wideokonferencji, a także granie w gry.

"Dzięki rebrandingowi uwolniliśmy się od Twittera. To wyzwolenie pozwoli nam przekształcić sposób, w jaki wszyscy słuchamy [muzyki], oglądamy [filmy]. W jaki się gromadzimy, bawimy, jak dokonujemy transakcji — wszystko na jednej platformie." - podała Yaccarino.

Według Yaccarino to właśnie teraz, poprzez rebranding, firma zyskuje nieograniczone pole do ewolucji i implementacji nowoczesnych rozwiązań. Według niej platforma może w końcu bez ograniczeń rozwijać się, nie ponosząc konsekwencji błędów przeszłości. Dzięki nowej tożsamości firmy nawet największe światowe marki, takie jak Coca-Cola czy Visa, dostrzegają potencjał nowego X i ponownie inwestują w kampanie reklamowe na tej platformie.

Warto przypomnieć, że na początku kwietnia 2023 roku Elon Musk postanowił zaskoczyć świat innym intrygującym posunięciem. Tymczasowo zastępując logo Twittera, umieścił na nim wizerunek znanego z memów psa rasy Shiba Inu, będącego także znakiem rozpoznawczym popularnej kryptowaluty o nazwie Dogecoin. To kolejny przykład, w jaki sposób Musk nie tylko eksperymentuje z brandingiem, ale także wykorzystuje symbolikę i nowinki technologiczne do kreowania kontrowersyjnych i odważnych zmian.

Co oznacza tajemnicze X?

Fascynacja literą X w życiu Elona Muska, wydaje się nie mieć końca. Wyraził to m.in. poprzez nazwanie swojej pierwszej firmy X.com. Mimo że startup ostatecznie przekształcił się w PayPala, Musk według relacji biografa Waltera Isaacsona, nie ukrywał chęci zachowania oryginalnej nazwy X.

Również niedawno, nabywając Twittera, Musk osobiście przekazał wiadomość do Isaaca, wyrażając ekscytację związaną z realizacją projektu X.com oraz perspektywą wykorzystania Twittera jako katalizatora tego procesu. Litera X pojawia się również w innych dziedzinach działalności Elona Muska. W ramach przedsięwzięcia badawczego w dziedzinie kosmicznej eksploracji, SpaceX, zainicjował on niedawno aplikację xAI, opartą na sztucznej inteligencji, oraz zaprezentował Model X, jeden z pierwszych elektrycznych samochodów marki Tesla.

Sześć lat temu Musk odzyskał prawa do domeny X.com, a w kwietniu zmienił oficjalną nazwę Twittera na X Corp. Po krótkim czasie stronę Twittera przekierowano na X.com, a w siedzibie firmy w San Francisco dokonano zmiany logo.

Kontynuacją nietypowej fascynacji jest także nazwanie syna, którego matką jest piosenkarka Grimes, literą X. Elon Musk podczas występu w programie Joe Rogana wyjaśnił, że imię "X Æ A-XII" jest wyłącznie odniesieniem do samej litery. Przywołując to imię, Musk przyznał, że to "po prostu X, litera X"