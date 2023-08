Analizując rywalizację pomiędzy Threads Mety a produktem Muska, warto zwrócić uwagę na potencjalne zmiany w przewadze konkurencyjnej obu platform w perspektywie najbliższych lat. Choć początkowe porównanie może skłaniać ku jednej stronie, to długoterminowy sukces zależynie tylko od pierwotnej popularności, ale także od adaptacji do potrzeb użytkowników oraz odpowiedniego reagowania na zmieniające się oczekiwania.

Czy Threads przegoni X? Aplikacja Zuckerberga bije rekordy

Jednym z kluczowych aspektów, który może wykorzystać Zuckerberg, jest elastyczność. Platforma ta już na samym początku pokazała zdolność do szybkiej reakcji na trudności oraz do wdrażania zmian na podstawie opinii użytkowników. Wprowadzenie wersji webowej aplikacji 22 sierpnia jest wyrazem gotowości do dostosowania się do potrzeb osób pracujących głównie na komputerach stacjonarnych. To ważne posunięcie, które może przyciągnąć nowych użytkowników oraz zatrzymać tych, którzy, zrażeni brakiem wersji przeglądarkowej, mogliby zrezygnować z korzystania z Threads.

Mimo to produkt Mety musi stawić czoła nowym wyzwaniom. Brak dostępności dla użytkowników europejskich jest istotnym ograniczeniem. Choć jest to decyzja wynikająca z obaw związanych z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych, to jednak jej skutkiem jest utrata potencjalnego rynku oraz szansy na zdobycie nowych użytkowników obawiających się o bezpieczeństwo i prywatność swoich danych.

Jakie przewagi ma Threads nad X?

Oba narzędzia umożliwiają komunikację poprzez krótkie wiadomości, wideo i zdjęcia, jednak istnieją subtelne różnice, które mogą zadecydować o ich sukcesie lub porażce. Porównując to do wcześniejszych przypadków, jak z Instagram Reels i Snapchatem, widzimy, że nowość może często wyprzedzić pierwotnego lidera.

Threads, choć młodszy od platformy X (dawniej: Twittera), ma w rękawie kilka asów, które mogą dać mu przewagę w perspektywie najbliższych miesięcy. Wyjątkowo minimalistyczne podejście Threads, pozbawione natrętnych reklam, może przyciągnąć użytkowników znużonych ciągłym bombardowaniem reklamowymi treściami. Co więcej, możliwość publikacji dłuższych tekstów i wideo stanowi przewagę nad ograniczeniem do 280 znaków na X. Threads pozwala na posty o długości do 500 znaków i 5 minut wideo.

Nie można jednak bagatelizować pozycji X, gdyż długoletnia obecność na rynku uczyniła go praktycznie synonimem mediów społecznościowych. Złożony ekosystem aplikacji, oferujący wiele funkcji, od prywatnych wiadomości po transmisję na żywo, zapewnia platformie niezaprzeczalną przewagę w angażowaniu społeczności. W ciągu najbliższych lat pełne wykorzystanie zasobów dostępnych na X może nadal przyciągać marketerów oraz influencerów, umacniając jego pozycję jako narzędzia biznesowego. Warto przy tym również wziąć pod uwagę kontrowersje, które towarzyszą platformie Elona Muska od pewnego czasu. Ekscentryczny rebranding, eliminacja możliwości blokowania kont, wprowadzenie płatnych usług dla użytkowników i reklamodawców — to wszystko wpływa na utratę zaufania do X.

Ostateczny wynik rywalizacji zależy od umiejętności obu firm w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków i oczekiwań użytkowników, a także od ich zdolności do zachowania zaufania użytkowników, np. poprzez przestrzeganie regulacji dotyczących prywatności i danych osobowych. Jednak niezależnie od efektów starań o dominację, zarówno X, jak i Threads znajdą swoich amatorów.