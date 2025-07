Strategia Bezpieczeństwa Narodowego przyjęta przez rząd

Po piątkowym posiedzeniu rządu, Szłapka powiedział, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego zawiera 4 priorytety: nienaruszalność terytorium, zachowanie niepodległości, bezpieczeństwo obywateli i państwa oraz zrównoważony rozwój i „korzystne z punktu widzenia państwa kształty systemu bezpieczeństwa”.

Najważniejsze założenia dokumentu

Wśród celów strategicznych bezpieczeństwa narodowego znalazły się: rozwijanie systemu powszechnej obrony, zwiększenie zdolności do wpływania na kształt systemu międzynarodowego m.in. przez kształtowanie polityki NATO i Unii Europejskiej w sposób zgodny z interesami bezpieczeństwa Polski, a ponadto wzmacnianie potencjału gospodarczego i technologicznego, bezpieczeństwa demograficznego i ochrony środowiska.

Rola strategii i współpraca z BBN

Szłapka podkreślił, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to przyjmowany cyklicznie i współtworzony z BBN, kierunkowy dokument dla wszystkich instytucji państwowych, i że jest to „strategia przyjęta pierwszy raz od 2020 roku”.

Wniosek Polski o wsparcie z unijnego programu SAFE

Rzecznik rządu poinformował, że rząd przyjął uchwałę w sprawie upoważnienia szefa MON do złożenia deklaracji w sprawie zaangażowania Polski do działania w celu uzyskania pomocy finansowej z UE w ramach instrumentu Security Action for Europe (SAFE). Program SAFE, będący częścią szerszego planu wzmacniania obronności Europy do 2030 r., przewiduje 150 mld euro w pożyczkach na obronność. Pożyczki będą udzielane zainteresowanym nimi krajom.