Pierwotnie posiedzenie rządu zaplanowano na wtorek, przesunięto jednak termin na piątek ze względu na zmiany w rządzie. W czwartek prezydent Andrzej Duda powołał nowych członków Rady Ministrów, w tym m.in. Radosława Sikorskiego na funkcję wicepremiera, Marcina Kierwińskiego na ministra spraw wewnętrznych i administracji, Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości oraz Andrzeja Domańskiego na ministra finansów i gospodarki.

Porządek obrad sejmu po rekonstrukcji

W porządku obrad posiedzenia rządu, który zebrał się w nowym składzie, znalazł się m.in. przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nim, powstanie centralna „kolejka” pacjentów czekających na wizytę, zabieg, operację lub inne świadczenie. E-rejestracja ma zastąpić rozproszony system zapisów, w ramach którego każdy świadczeniodawca, czyli szpital lub poradnia, prowadzi własne listy oczekujących pacjentów.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że centralna elektroniczna rejestracja na początkowym etapie ma dotyczyć tylko części świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym. Od 1 stycznia 2026 r. będą to świadczenia realizowane w ramach kardiologii, w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, programu profilaktyki raka piersi.

Lista świadczeń objętych centralną e-rejestracją ma być następnie uzupełniana. Zapisy na świadczenia nieobjęte centralną e-rejestracją mają się odbywać na dotychczasowych zasadach.

Ministrowie zajmą się też przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej projektem uchwały ws. upoważnienia MON do złożenia deklaracji dot. zaangażowania Polski w działania w celu pozyskania pomocy finansowej w ramach unijnego instrumentu „Security Action for Europe (SAFE)”, który przewiduje wsparcie w wysokości do 150 mld euro dla państw członkowskich na modernizację sił zbrojnych i rozwój przemysłu obronnego.

Jak podkreślał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz pod koniec czerwca, szacowane wsparcie dla Polski wynosi 120–130 mld euro i obejmie m.in. produkcję Bojowego Wozu Piechoty Borsuk, systemów Piorun, armatohaubic Krab oraz realizację „Tarczy Wschód”.

Nowy skład rządu będzie debatować o nowej strategii bezpieczeństwa

W harmonogramie obrad znalazła się również opracowana przez MON Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia, której obecna wersja została zatwierdzona w maju 2020 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek premiera, jest kluczowym dokumentem określającym interesy i cele państwa w zakresie bezpieczeństwa.

W ramach pakietu rozwiązań deregulacyjnych rząd rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, który przewiduje skrócenie procedury sporządzania zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI).

ZPI jest szczególnym rodzajem planu miejscowego uchwalanym przez radę gminy na wniosek inwestora po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej określającej zasady i warunki realizacji inwestycji oraz zobowiązania stron. W trakcie sporządzania ZPI gmina negocjuje z inwestorem treść umowy urbanistycznej, w której strony zobowiązują się do wykonania czynności, m.in. z zakresu realizacji inwestycji uzupełniającej.

Rząd zajmie się też przygotowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektem uchwały ws. przyjęcia Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 r., która ma określić wyzwania rozwojowe kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Jak informowano, dokument ma „dać szerokie tło dla rozwoju w perspektywie długookresowej” oraz stanowić podstawę dla nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju.

W harmonogramie jest też projekt ustawy o pomocy dla armatorów organizujących wyprawy wędkarskie w związku z zakazem połowu dorsza w Bałtyku, który przewiduje rekompensaty za złomowanie bądź zmianę przeznaczenia kutrów. W Ocenie Skutków Regulacji projektu szacuje się, że pomoc może objąć armatorów 98 jednostek pływających; limit wsparcia określono na 50 mln zł.