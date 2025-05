Wybory 2025. Kaczyński: Jest lepiej, niż było w planie

Prezes PiS, pytany przez dziennikarzy, jak ocenie wynik Nawrockiego, odparł: "Jestem bardzo zadowolony, bo jest lepiej, niż było w planie".

"Ledwie 40 proc. na kandydatów rządowych, a nawet jeżeli dodać do tego (kandydata partii Razem) Adriana Zandberga, to i tak będzie wyraźna mniejszość. Pan marszałek powiedział, że to jest żółta kartka dla koalicji; to jest czerwona kartka" - mówił Kaczyński, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołowni.

Rozmowy ze Sławomirem Mentzenem

Szef PiS pytany, czy będzie osobiście apelował do kandydata Konfederacji o poparcie Nawrockiego w drugiej turze, powiedział: "Sądzę, że przyjdzie taki moment, żeby rozmawiać, ale to zależy od obydwu stron".

Wybory prezydenckie 2025: wyniki exit poll

Według sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News, kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 30,8 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 29,1 proc. To ci kandydaci spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich.(PAP)