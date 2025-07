Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym - główne założenia

Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział w piątek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że Rada Ministrów przyjęła deregulacyjny projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest uproszczenie i przyspieszenie procedury tworzenia przez gminy zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI).

Co to jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI)?

ZPI jest szczególnym rodzajem planu miejscowego uchwalanym przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji inwestycji oraz zobowiązania stron. W trakcie sporządzania ZPI gmina negocjuje z inwestorem treść umowy urbanistycznej, w której strony zobowiązują się do wykonania czynności m.in. z zakresu realizacji inwestycji uzupełniającej.

Jakie zmiany wprowadza nowela?

W ocenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które przygotowało projekt noweli, procedurę przygotowania ZPI można uprościć, rezygnując z konieczności uzyskania zgody rady gminy na przystąpienie inwestora do sporządzenia ZPI, przy jednoczesnym pozostawieniu „pełnego władztwa planistycznego” gminy na etapie podejmowania uchwały o przyjęciu ZPI.

Korzyści dla inwestorów i samorządów

Zgodnie z projektem opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, przewidziane w nim zmiany polegają na dodaniu przepisów umożliwiających radzie gminy ustalenie w drodze uchwały wytycznych dotyczących umów urbanistycznych zawieranych w procedurze sporządzania ZPI. Ma to na celu umożliwienie wprowadzenia jasnych i przewidywalnych regulacji dotyczących zakresu zobowiązań między gminą a inwestorem.

„Przyjęcie ogólnych zasad określania postanowień umów urbanistycznych znane byłoby już na samym początku negocjacji, tak żeby inwestorzy nie byli zaskakiwani na późniejszym etapie” - wskazano w Ocenie Skutków Regulacji.

MRiT zaproponował również rezygnację z obowiązku uzyskania zgody rady gminy na przystąpienie do sporządzenia ZPI, co - według resortu - skróci procedurę sporządzania ZPI od 30 do 45 dni.

Szłapka ogłosił ponadto, że rząd przyjął też projekt ustawy o pomocy państwa skierowanej do armatorów jednostek pływających w związku z wprowadzeniem zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim. Projekt przewiduje rekompensaty za złomowanie bądź zmianę przeznaczenia kutrów.

Kogo obejmie pomoc? Kryteria dla armatorów

Projekt ma objąć armatorów, którzy posiadali dla swoich jednostek wydane w 2019 r. odpowiednie zezwolenie na uprawianie rybołówstwa rekreacyjnego. Komisja Europejska wprowadziła całkowity zakaz połowu dorsza w Bałtyku od 1 stycznia 2020 r., i - jak podkreśla się w uzasadnieniu - obecnie nie wiadomo jak długo zostanie on utrzymany. W Ocenie Skutków Regulacji projektu szacuje się, że pomoc może objąć armatorów 98 jednostek pływających.

Skala wsparcia: limit budżetu i zasady wypłat

Limit wsparcia określono na 50 mln zł. Jego wysokość za przekazanie jednostki do złomowania zależeć będzie od jej wielkości; będzie obliczana za pomocą specjalnego wzoru przy zachowaniu zasady, że im jednostka większa - tym wsparcie na jednostkę objętości wyższe. Maksymalna kwota wsparcia dla największych jednostek powyżej określonego progu wyniesie 1,2 mln zł.

Wsparcie będzie mogło być udzielone tylko raz na jednostkę, wypłata ma nastąpić po zgodzie Komisji Europejskiej na pomoc publiczną, ale przed 31 grudnia 2025 r. Jak zaznacza się w OSR, z informacji przekazanych przez Sztab Kryzysowy Armatorów Rybołówstwa Rekreacyjnego wynika, że wartość szacunkowa jednostek z przeznaczeniem na złomowanie waha się od 100 do 900 tys. zł.