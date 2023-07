Ceny usług w warsztatach samochodowych wzrosną w tym roku średnio o 5-10%, szacuje w rozmowie z ISBnews prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) Tomasz Bęben, powołując się na dane MotoFocus.pl. Taką skalę podwyżek planuje prawie 85% warsztatów, podkreślił.

95 proc. warsztatów podniosło ceny

"W zeszłym roku ceny podniosło ponad 95% punktów serwisowych. Optymistyczny dla klientów może być fakt, że tegoroczne podwyżki nie będą aż tak wysokie jak zeszłoroczne. Tylko co czwarty warsztat zamierza podnieść ceny o ponad 10%. Największa grupa serwisów rozważa podwyżki wynoszące średnio 5-10%" - powiedział Bęben w rozmowie z ISBnews.

"Należy tu podkreślić, że wyższe ceny usług są dyktowane przez warsztaty w większych miastach. Ceny części samochodowych oferowanych przez dystrybutorów i hurtownie są do siebie zbliżone w całym kraju. Zarówno warsztat z małej, jak i dużej miejscowości zapłaci za nie mniej więcej tyle samo. Na pozostałą część kwoty składa się zatem koszt usługi" - dodał.

Pytany o wpływ nadchodzącej tzw. zielonej transformacji na rynek motoryzacyjny i w konsekwencji na branżę dystrybutorów części, Bęben powiedział, że będzie to kolejny czynnik weryfikujący mniejsze firmy i sprzyjający akwizycjom i przejęciom.

"Konsolidacje na rynku motoryzacyjnym to trend, który trwa od lat. W latach 2012-2022 na europejskim rynku motoryzacyjnym przeprowadzono 352 transakcje fuzji i przejęć, z czego 91 dotyczyło firm z segmentu IAM. Eksperci zakładają, że liczba tych transakcji będzie rosnąć. Podobne trendy będą widoczne też w Polsce" - wskazał Bęben.

Motoryzacyjny rynek wtórny

Segment IAM, czyli independent aftermarket, to motoryzacyjny rynek wtórny zajmujący się produkcją, dystrybucją oraz usługami napraw pojazdów.

Prezes SDCM ocenił w rozmowie z ISBnews, że dystrybucja części na rynku motoryzacyjnym jest stabilnym segmentem branży, odpornym na zawirowania rynkowe. Jego zdaniem, dystrybutorzy części są najbardziej stabilnym elementem motoryzacyjnego łańcucha dostaw.

"Dystrybucja części zamiennych jest tym segmentem rynku, który jest relatywnie mało wrażliwy na wszelkie zmiany otoczenia polityczno-gospodarczego. Dystrybutorzy części motoryzacyjnych przyzwyczaili nas do ciągłych wzrostów i silnej ekspansji na rynki zagraniczne. Z dostępnych danych grupy MotoFocus.pl wynika, że w I kw. 2023 r. aż 58,3% dystrybutorów zaraportowało wzrost sprzedaży powyżej 10%" - powiedział Bęben.

"My się nie zatrzymaliśmy nawet w okresie pandemii. O ile w gorszej sytuacji byli producenci samochodów, bo popyt na nowe auta spadł, o tyle części są potrzebne zarówno na rynek pierwotny, jak i wtórny. Polscy producenci zasilają cały świat, więc ten rynek zbytu jest bardzo szeroki" - wyjaśnił.

Dodał, że finalne wyniki za II kwartał są równie optymistyczne.

Dostawy części z Azji

Pytany o ewentualne perturbacje w dostawach części z rynków azjatyckich i Europy Wschodniej, Bęben wyjaśnił, że takie ryzyko się nie zmaterializowało w stopniu wpływającym znacznie na funkcjonowanie rynku.

"W I kwartale 2023 r. blisko trzy czwarte firm wskazało, że poziom dostępności części wzrósł. Pozytywny jest również fakt, że nikt nie zanotował spadków dostępności asortymentu w swoich magazynach" - wskazał.

Części z Polski

Zdaniem szefa SDCM, polski rynek dystrybutorów części samochodowych charakteryzuje się bardzo dużym odsetkiem firm z rodzimym kapitałem.

"Największe firmy działają u nas już od ponad 30 lat, pojawiły się momentalnie po otwarciu naszej gospodarki i zajęły odpowiednie pozycje. Jesteśmy branżą, w której firmom z zagranicznym kapitałem bardzo trudno się przebić, a najwięksi gracze to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem. To dojrzałe firmy, okrzepłe na rynku, które przeszły już różne cykle koniunkturalne i zawirowania, są sprawnie zarządzane i mają doskonałą logistykę, co pozwala im łatwo wchodzić na rynki zagraniczne" - wyjaśnił.

"Polski rynek jest tak wymagający, że gdy polscy dystrybutorzy wchodzą z ofertą do innych krajów ze swoim know-how, a także organizacją pracy i logistyką, to szybko przebijają się na tamtejszych rynkach. To wyjaśnia, skąd tak duże trudności firm zagranicznych, by zaistnieć w Polsce" - powiedział także Bęben.

Dodał, że stabilizacja dotyczy również liczby podmiotów działających na polskim rynku, choć widoczna jest tendencja do konsolidacji rynku.

"Obecnie w Polsce jest ok. 50 liczących się, dużych dystrybutorów. Trend jest raczej spadkowy, mniejsze firmy nie wytrzymują konkurencji i albo upadają, albo zostają wchłonięte. Duzi gracze konkurują ze sobą cenowo na dosłownie grosze" - stwierdził.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych zrzesza działające na polskim rynku firmy z branży motoryzacyjne specjalizujące się w produkcji i dystrybucji części oraz w usługach.

