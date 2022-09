- Jest to problem w wymiarze europejskim, Polska nie jest oderwana od całego rynku europejskiego. Nasze ceny – było to niedawno sprawdzane - o dziwo są dalej najniższe w Europie – mówi Grzegorz Słomkowski. - Inwestorzy zastanawiają się kiedy nastąpi stabilizacja, natomiast takie same wysokie ceny są w Niemczech, Czechach czy na Słowacji – dodaje.

Reklama

W jaki sposób wojna w Ukrainie wpływa na postrzeganie Polski w oczach inwestorów? – Są minusy sytuacji wojennej, ale też jest to swoista okazja inwestycyjna dla firm, które chciałyby odbudowywać Ukrainę i dla tych, które chcą przenieść swoją działalność z regionów, które są bardziej ryzykowne, czyli Rosji i Białorusi, do Polski.

Więcej w rozmowie wideo.