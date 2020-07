Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 40,50 USD, po zwyżce o 0,55 proc.

Ropa Brent w dostawach na VIII na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 43,11 USD za baryłkę, wyżej o 0,49 proc.

We wtorek Amerykański Instytut Paliw (API) podał w swoim niezależnym raporcie, że zapasy ropy w USA spadły w ub. tygodniu o 8,32 mln baryłek.

Analitycy spodziewali się spadku zapasów ropy o 2,1 mln baryłek.

Spadły zapasy benzyny - o 3,86 mln baryłek - wynika z danych API.

"Dane API zapewniły wsparcie dla wzrostu cen na rynku w porannym handlu" - napisano w raporcie ING Economics.

W środę swój raport o zapasach paliw przedstawi Departament Energii (DoE).

Według delegatów po wtorkowym spotkaniu delegatów OPEC+, wielu członków Organizacji chce kompensacyjnych cięć produkcyjnych w sierpniu i wrześniu od członków, którzy nie osiągnęli celów w poprzednich miesiącach.

Delegaci podali, że komitet techniczny OPEC+, który spotkał się we wtorek podczas wideokonferencji, nakreślił plany dla kilku krajów, w tym Iraku, Nigerii i Kazachstanu, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy dodatkowo obniżyły produkcję 842 tys. baryłek dziennie.

Oczekuje się, że OPEC i sojusznicy, w tym Rosja, zmniejszą cięcia produkcji do 7,7 miliona baryłek dziennie od sierpnia, w porównaniu z rekordową obniżką o 9,7 miliona b/d (10 proc. światowej produkcji) w okresie od maja do czerwca.

Analitycy OPEC+ spodziewają się, że popyt na ropę powróci do poziomu sprzed pandemii koronawirusa do końca roku. Organizacja Krajów Eksportujących Ropy Naftowej prognozuje, że zapotrzebowanie na ropę naftową wzrośnie o 25 proc, w 2021 r., średnio do 29,8 mln baryłek dziennie, chociaż pozostanie poniżej poziomów z 2019 r.

"Ceny ropy prawdopodobnie będą oscylować około 40 USD, a rynek będzie zwracał szczególną uwagę na dzisiejsze komunikaty z OPEC+” - powiedział Kim Kwang-rae, analityk towarowy w Samsung Securities.