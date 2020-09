Zysk operacyjny wyniósł 65,97 mln zł wobec 76,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,72 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 350,64 mln zł rok wcześniej.

"Tegoroczny harmonogram budów i kalendarz przekazań zakładają najwięcej wydań lokali w III i IV kwartale. Oznacza to, że w ostatnich sześciu miesiącach bieżącego roku rozpoznać w przychodach będzie można znaczącą liczbę mieszkań, lokali usługowych i inwestycyjnych - potencjał przekazań w drugim półroczu 2020 roku wynosi ponad 2 tys. lokali. Warto jednak dodać, że ostateczny wynik w znacznym stopniu uwarunkowany jest działaniem organów administracyjnych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną czas uzyskiwania wszelkich decyzji wydłużył się, a czynnik administracyjny pozostaje największym wyzwaniem firm z branży deweloperskiej" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

W pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku spółka zakontraktowała 1 287 mieszkań (1 616 w analogicznym okresie roku ubiegłego), uwzględniając jednak podpisane umowy deweloperskie w kolejnych dwóch miesiącach Atal do sierpnia b.r. odnotował kontraktację na poziomie aż 1 759 umów. Jednocześnie na koniec sierpnia 2020 roku podpisanych jest 615 aktywnych umów rezerwacyjnych na nowe lokale mieszkalne z aktualnej oferty spółki.

"Pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią silnie wpływającej na panujące warunki gospodarcze i administracyjne, kontraktacja nowych umów jest na satysfakcjonującym, bardzo wysokim poziomie. Pierwotny rynek mieszkaniowy pozostaje stabilny, a sytuacja od strony popytowej niezmiennie jest zdrowa. Co potwierdza fakt, że największe i najbardziej doświadczone podmioty w sektorze deweloperskim uruchamiają kolejne inwestycje i notują rosnącą sprzedaż" - skomentował Juroszek.



Od początku 2020 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 10 projektów - Nowe Miasto Jagodno III i Atal City Square we Wrocławiu, kolejna faza Atal Aleja Pokoju oraz Apartamentów Przybyszewskiego 64 w Krakowie, Atal Bosmańska, Przystań Letnica II i Śląska 12 w Trójmieście, Apartamenty Drewnowska 43 IV i Nowe Miasto Polesie II w Łodzi oraz drugi etap gliwickiej inwestycji Apartamenty Karolinki. Na koniec czerwca br. oferta dewelopera to 4638 lokale.

"Atal rozszerza portfolio produktowe. Spółka rozwija kompetencje na rynku komercyjnym, wprowadzając do oferty kolejne biurowce. Pierwszy nowy obiekt - o powierzchni ok. 13,5 tys. PUM - powstaje w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. Aleja Pokoju 81 to kolejny kompleks biurowy, który powstaje na krakowskich Czyżynach i zaoferuje 8,4 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 40,16 mln zł wobec 61,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.