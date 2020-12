Firma 3M kontynuuje swój plan restrukturyzacji. Prezes 3M Mike Roman oświadczył, że plan redukcji ok. 2 900 miejsc pracy to wynik pandemii, która „przyspieszyła tempo zmian i zakłóciła funkcjonowanie rynków końcowych na całym świecie, zwiększając potrzebę firm do szybszego dostosowania się”.

Redakcja CNN podaje, że zwolnienia, które mają wpływ na wszystkie jednostki biznesowe, będą kosztować firmę około 300 milionów dolarów przed opodatkowaniem. Koncern ma zamiar skupić się na sektorach takich jak e-commerce i ochrona zdrowia.

Firma produkuje maski N95 i stara się nadążyć za zwiększonym popytem. Sprzedaż dla sektora opieki zdrowotnej wzrosła o ponad 25 proc. w ostatnim okresie. 3M zwolniło 1500 pracowników jeszcze w styczniu, gdy firma ucierpiała w wojnie handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.