Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 0,28 mln zł wobec 0,35 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 49 tys. zł w I kw. 2021 r. wobec 94 tys. zł rok wcześniej.

"Głównym projektem nad którym aktualnie pracuje spółka jest port gry 'Thief Simulator' jednej z najlepiej sprzedających się gier w historii Grupy Playway. Łączna ilość sztuk sprzedanych na różnych platformach to około 800 tys. sztuk z przychodem ponad 7 mln USD. Jest to więc unikalny IP (Incelectual Property) w skali portfolio Grupy Playway i jedna z Top 5 najlepiej odebranych gier w historii. Produkt został zaaprobowany przez Oculusa i uwzględniony w kalendarzu wydawniczym. Spółka planuje wydanie gry 'Thief Simulator' w dwóch częściach. Planowane daty premiery to przełom II i III kwartału 2021 dla części pierwszej oraz IV kwartał dla części drugiej (DLC). Dokładna data premiery (tzw. slot) będzie ustalona wspólnie z zespołem wydawniczym Oculus" - czytamy w raporcie.

Spółka podała, że aktualny stopień zaawansowania prac na projektem "Thief Simulator" został określony na 80% w zakresie prac programistycznych (pozostało wpięcie skryptów do przygotowanych przez grafików środowisk) oraz 70% w zakresie prac graficznych. Pod koniec II kwartału 3R Games planuje przedłożenie gry do zespołu Oculusa w celu przejścia procesu certyfikacji i dopuszczenia produktu do sprzedaży (tzw. Review).

3R Games to producent gier i aplikacji w technologii VR (virtual reality) oraz AR (augmented reality) z Grupy PlayWay. Spółka powstała z połączenia notowanej na warszawskiej giełdzie HubStyle z poznańskim studiem deweloperskim 3R Studio Mobile. Zespół ma ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu projektów VR/AR. Strategią spółki jest produkcja gier VR ze szczególnym uwzględnieniem platformy Oculus. Spółka zamierza zarówno portować gry z portfolio PlayWay, jak i przygotowywać własne produkcje.

