Gazeta pisze o niedawnym spotkaniu przedstawicieli branży fitness w NFZ. "Jesteśmy naprawdę miło zaskoczeni, że to nie są mrzonki i zaczynamy z rządem rozmawiać o konkretach" - mówił cytowany przez "GW" Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness.

Według "GW", ministerstwo zdrowia powściągliwie informuje o spotkaniu z przedstawicielami branży fitness. "Podczas ww. spotkania Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił obecny model finansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Polsce, w tym świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz zasady wykonywania działalności leczniczej na terytorium naszego kraju" – napisało "GW" Biuro Komunikacji MZ.

"Dlaczego w ogóle branża fitness chciałaby kontraktów z funduszem? Bo w czasie kolejnych lockdownów siłownie były pozamykane na długi czas. Licząc od marca zeszłego roku, łącznie aż przez 11 miesięcy. Według Napiórkowskiego przyniosło to branży 6 mld zł straty. To więc finansowa katastrofa, po której wielu już się nie podniesie. Tymczasem centra rehabilitacji - z wyjątkiem pierwszego okresu epidemii - mogły działać. Dlatego Polska Federacja Fitness chce rekomendować swoim członkom, by siłownie rejestrowali jako podmioty lecznicze i dzięki temu mogli się ubiegać w ogłaszanych przez NFZ konkursach o kontrakty na rehabilitację" - podaje gazeta.

"GW" zauważa, że do kolejek na rehabilitację zapisane są setki tysięcy osób. "Okres oczekiwania często jest tak długi, że zmian, które zaszły w organizmie - z powodu braku odpowiednio szybkiej rehabilitacji - nie da się już odwrócić. To problem nierozwiązany od lat. NFZ wprowadził kompleksowe leczenie (połączone z rehabilitacją) dla chorych po zawale, udarze czy wszczepieniu endoprotezy. W innych przypadkach na rehabilitację wciąż trudno się dostać" - ocenia dziennik.

Informuje też, że udział wydatków na rehabilitację w ogólnej puli, jaką NFZ przeznacza na leczenie, raczej spada niż rośnie - tej chwili wynosi niecałe 3,27 mld zł (przy ponad 103 mld zł na całe leczenie). "Kontrakty są więc małe, a fizjoterapeuci – choć wielu kończyło studia – nie mogą liczyć na więcej niż pensja minimalna. Dorabiają więc poza pracą, którą wykonują w ramach kontraktu z NFZ - czasem właśnie na siłowniach. " - konkluduje "GW".

Według dziennika sceptyczni wobec takiego pomysłu są dyrektorzy szpitali i ośrodków rehabilitacyjnych. "Kontrakty dla siłowni? Siłownie nie mają pojęcia, czym to się je" – mówi jeden z nich. "Chcą się zarejestrować jako podmioty lecznicze? Ok, ale w ilu siłowniach są choćby toalety dla niepełnosprawnych? Ile ma podjazdy? Żeby zarejestrować podmiot leczniczy trzeba spełnić tysiące warunków. A żeby ubiegać się o kontrakt na rehabilitację, trzeba zatrudnić nie tylko fizjoterapeutów, ale też lekarza, pielęgniarkę. To wszystko podnosi koszty. Dlatego bardzo wątpię, że będą mogli zaproponować konkurencyjne stawki" - dodaje rozmówca.

"GW" zaznacza jednak, że pomysł Polskiej Federacji Fitness jest szerszy. "Ma ona program pod tytułem +Fitness na receptę+. I nie chodzi w nim tylko o to, by przekształcić siłownie w ośrodki rehabilitacyjne przed kolejnym lockdownem, który – jak obawia się branża – może nastąpić jesienią. Federacja chciałaby, żeby NFZ kontraktował na siłowniach profilaktykę opartą na aktywności fizycznej" - wyjaśnia.

"Moglibyśmy dostawać od lekarza skierowanie do klubu fitness. Tak to działa we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a na najszerszą skalę w Szwecji. Skoro to sprawdza się w innych krajach, dlaczego nie mogłoby zadziałać u nas?" – pyta cytowany przez "GW" Napiórkowski. To mogłyby być skierowania dla osób z nadwagą lub otyłych albo dla pacjentów zagrożonych schorzeniami kręgosłupa - wyjaśnia.

"GW" zauważa też, że zakontraktowanie takiej profilaktyki na siłowni mogłoby być możliwe dopiero po poszerzeniu koszyka świadczeń gwarantowanych. "Obecnie w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone prace w tym zakresie" – odpowiedziało gazecie biuro komunikacji MZ.

Pomimo tego "GW" ocenia: "wprowadzenie takiej profilaktyki byłoby jednak +w guście+ ministra Adama Niedzielskiego. Kiedy był szefem NFZ, fundusz propagował na swojej stronie i kanale YouTube plany treningów. Kiedy zaczęła się epidemia, zachęcał na Twitterze, by oglądać +Poranne rozciąganie+ w +Pytaniu na śniadanie+. +Poranne rozciąganie+ było właśnie jego inicjatywą".