"Trzecia dawka będzie prawdopodobnie konieczna, nie dla wszystkich od razu, ale w każdym razie dla osób najbardziej narażonych i starszych" - napisał Macron.

Francuski rząd próbuje ponownie wzmocnić program szczepień na Covid-19 w sytuacji, gdy kraj stoi w obliczu czwartej fali koronawirusa i demonstracji ulicznych wymierzonych w politykę rządu dotyczącą radzenia sobie z kryzysem epidemicznym.

Tymczasem w środę dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał do wstrzymania szczepień dawką przypominającą przeciwko Covid-19 co najmniej do końca września; zaapelował o ustanowienie moratorium na dawki przypominające.

WHO uzasadniła swój apel powiększającą się luką pomiędzy bogatymi krajami z szerokim dostępem do szczepionek na Covid-19 a tymi biedniejszymi, gdzie nie są one tak powszechne. Na 4 mld dawek zaaplikowanych dotąd na świecie 80 proc. z nich podano właśnie w państwach o wysokich dochodach, lub średnich wyższych, co odpowiada jedynie połowie światowej populacji.

Stany Zjednoczone odrzuciły apel o moratorium. Według amerykańskich władz "nie ma potrzeby" wybierać pomiędzy podawaniem trzeciej dawki szczepionki swoim obywatelom a darowiznami dla biedniejszych krajów. USA dotychczas nie podjęły decyzji administracyjnej w sprawie aplikacji trzeciej dawki.

Reakcję WHO wywołały doniesienia z Niemiec i Izraela, gdzie już rozpoczęto kampanie sczepień trzecią dawką preparatów przeciw Covid-19. Dawki przypominające są przeznaczone głównie dla osób starszych, których system immunologiczny nie produkuje wystarczającej liczby przeciwciał pomimo pełnego zaszczepienia dwiema dawkami.

W Niemczech osoby szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby będą mogły otrzymać trzecią dawkę szczepionki na Covid-19. Od września trzecie szczepienia będą oferowane w domach opieki i innych instytucjach, w których przebywają osoby wymagające szczególnej opieki. Trzecia dawka powinna być podana najwcześniej sześć miesięcy po zakończeniu pierwszej serii szczepień.

Na początek będą brane pod uwagę osoby w bardzo podeszłym wieku, pacjenci wymagający opieki oraz pacjenci z niedoborem odporności. Osoby kwalifikujące się do szczepienia mieszkające w domu powinny otrzymać propozycję szczepienia przypominającego od swojego lekarza prowadzącego.

Pod koniec lipca ze względu na zmniejszoną skuteczność szczepionki przeciwko Covid-19 w Izraelu rozpoczęto podawanie trzeciej dawki osobom po 60. roku życia. Prezydent Icchak Hercog wraz z żoną Michal byli jednymi z pierwszych, którzy otrzymali zastrzyk przypominający.

Decyzja o rozpoczęciu podawania trzeciej dawki została podjęta w celu powstrzymania fali zakażeń koronawirusem. Liczba infekcji wzrosła w Izraelu od kilkudziesięciu dziennie miesiąc temu, do średnio ponad 2 tys. w ostatnim tygodniu lipca. (PAP)