Jak podano, do końca tego roku Poczta Polska przeznaczy 400 mln zł na inwestycje w automaty paczkowe, cyfryzację, logistykę i automatyzację procesów. W ciągu trzech lat spółka planuje przeznaczyć 1,2 mld zł na inwestycje w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i rozbudowy architektury sieci logistycznej.

Spółka podkreśliła, że poziom inwestycji w relacji do przychodów Poczty Polskiej ma przekroczyć dotychczasowe średnie dla innych operatorów pocztowych. W 2019 r. wyniósł 1,2 proc., rok później (w 2020 r.) wzrósł do 3,4 proc. W latach 2021–2023 poziom inwestycji w relacji do przychodów wyniesie ok. 5,8 proc. i przewyższy dotychczasowe nakłady ponoszone przez Pocztę Polską.

"Obecnie aż 80 proc. przychodów Poczty Polskiej generują usługi uznawane za nierozwojowe, takie jak obsługa wolumenu listowego, a tylko ok. 20 proc. – usługi perspektywiczne. Te proporcje zarząd spółki zamierza konsekwentnie odwracać" - zaznaczono w informacji. Podano, że analiza trendów rynkowych wykazuje średnioroczne wzrosty rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczek (KEP) na poziomie 15–16 proc., co tworzy dogodne warunki do rozwijania tych usług. Stale rośnie liczba transakcji realizowanych drogą on-line, podobnie jak liczba sklepów internetowych. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość brutto na poziomie 162 mld zł, utrzymując dwucyfrowe tempo corocznego wzrostu – wskazano.

Jednocześnie poinformowano, że w 2022 r. operator będzie kontynuował współpracę z Lidlem w zakresie doręczania przesyłek.