Wystąpienie wprowadzające do dyskusji „Droga do europejskiej suwerenności energetycznej” wygłosił prezydent RP Andrzej Duda.

– Mamy dziś zapewnioną właściwie pełną alternatywę wobec dostaw gazu z Rosji. Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy absolutnymi liderami, zwłaszcza w naszej części Europy – podkreślił prezydent, obszerną część swojego przemówienia poświęcając energii elektrycznej.

– Konieczność zapewnienia dostaw energii pochodzącej ze źródeł nisko- lub wręcz bezemisyjnych, jeżeli chodzi o emisję CO2, jest koniecznością – koniecznością współczesnego świata i koniecznością przyszłości – powiedział Andrzej Duda. Dodał, że w tym celu należy wykorzystać wszystkie dostępne możliwości i źródła energii. – Nie ma wątpliwości wśród nikogo z rzeczywiście rozsądnych, trzeźwo myślących ekspertów, że nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim wymogom ochrony środowiska i klimatu współczesnego świata, a jednocześnie korzystać wyłącznie z energii odnawialnej, nie korzystając w ogóle z energii pochodzącej z atomu – mówił Andrzej Duda.

Głównym wątkiem w panelu dyskusyjnym był właśnie rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Wzięli w niej udział: Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, Dukgeun Ahn, minister handlu Korei Południowej, Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, największej w naszym kraju firmy energetycznej, Maciej Stec z ZE PAK, największego prywatnego producenta energii elektrycznej w Polsce, oraz Whang Joo-ho z koreańskiej grupy KHNP mającej doświadczenie w budowie bloków jądrowych.

– Energetyka jądrowa jako element budowy bezpieczeństwa naszego kraju i potencjału jego gospodarki jest jednym z głównych tematów poruszanych w tym roku w polskim pawilonie w Davos. Warto przypomnieć, że w ostatnich latach Polska uczyniła naprawdę wiele w kwestii zwiększenia udziału źródeł nisko- lub zeroemisyjnych w swoim miksie energetycznym. Jednak bez atomu nie będziemy w stanie sprostać rosnącym potrzebom odbiorców energii – powiedział Wojciech Dąbrowski.

– Jesteśmy zainteresowani tym, by budować jak najszybciej i w jak największym wymiarze naszą energetykę jądrową. To ma być fundament polskiego miksu energetycznego wraz z energetyką odnawialną – podkreślał Jacek Sasin. – Nie zamykamy się jedynie na projekcie rządowym, jesteśmy otwarci także na projekty biznesowe, które wspiera rząd – zadeklarował wicepremier, mówiąc dalej o trzech elektrowniach jądrowych, mających powstać do mniej więcej połowy kolejnej dekady.

Projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie to współpraca dwóch polskich doświadczonych w branży energetycznej firm – PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz prywatnej ZE PAK z partnerem koreańskim KHNP.

– PGE jest liderem zielonej energetyki w Polsce i czołowym inwestorem na Bałtyku, którego plany obejmują największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Rozumiemy jednak, że energia z wiatru czy słońca nie jest stabilna i musi być uzupełniana bardziej pewnymi źródłami. W ten sposób nauka, w połączeniu z poczuciem odpowiedzialności za rozwój i bezpieczeństwo Polski, doprowadziły do naszego udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu, jakim jest elektrownia w Pątnowie – opowiadał Wojciech Dąbrowski.

Prace nad projektem są już zaawansowane. Uzgodniono plan rozwoju będący ramowym dokumentem wyznaczającym kolejne etapy realizacji inwestycji. Szczegółowym analizom i badaniom, środowiskowym oraz geologicznym, poddano również lokalizację Pątnowa. W grę wchodzi sfinalizowanie inwestycji w ciągu 13 lat, do 2036 r.

Prezes PGE zaznaczył, że dzięki energetyce jądrowej, wolnej od opłat za emisję dwutlenku węgla (tylko w przypadku tej grupy wydatki na ten cel za dwa ostatnie lata sięgnęły 20 mld zł), polska gospodarka będzie mogła być trwale konkurencyjna. Jednocześnie inwestycje związane z transformacją energetyczną staną się dla niej dodatkowym bodźcem do rozwoju.