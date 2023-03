Jak pokazują dane Statisty, to trwająca zima była najbardziej „surowa” dla zatrudnionych.

Tylko w listopadzie 2022 roku na całym świecie zwolniono ponad 50 tys. pracowników sektora technologicznego. Od początku bieżącego roku pracę w firmach związanych z technologiami straciło 120 tys. pracowników, co stanowi około 75 procent całej siły roboczej zwolnionej w tym sektorze w 2022 roku. Najnowsze redukcje dotknęły firm takich jak Dell, PayPal, IBM, Yahoo i Zoom; każda rozstała się z kilkoma tysiącami osób. Łącznie od początku 2022 roku do 2 marca 2023 roku zwolniono około 283 tys. osób, z czego około 68 procent to pracownicy z USA.

Z czego wynikają takie zdecydowane ruchy firm? To m. in. skutek wojny w Ukrainie oraz nasilonego zjawiska zamykania fabryk w Chinach w wyniku prowadzonej przez tamtejszy rząd polityki „zero-covid”. Nie brakuje też czynników wewnętrznych. Wskazuje się na przykład na błędne kalkulacje firm sprzed kilku lat. Mówić wprost – za dużo zatrudniały. Meta zwiększyła swoją siłę roboczą między 2019 a 2021 rokiem o 60 procent. Jedynym członkiem grupy GAMAM (Google, Amazon, Meta, Apple oraz Microsoft) unikającym dotychczas większych zwolnień jest Apple.