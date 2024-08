Jak podkreślają organizatorzy, co roku gruntowna analiza trendów prowadzona przez ekspertów Fundacji Instytut Studiów Wschodnich umożliwia przygotowanie programu Forum Ekonomicznego, na który składa się ponad 350 wydarzeń związanych z całym spektrum tematów. W centrum uwagi znajduje się również społeczeństwo obywatelskie.

Dyskusję „Jak wspierać aktywność społeczną młodych?” poprowadzi Adrian Góra, wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber. „Kształtowanie się dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego jest procesem trudnym i długotrwałym” – czytamy we wprowadzeniu do dyskusji. Upowszechnienie się postaw obywatelskich jest szczególnie ważne wśród młodych, których coraz liczniejsze głosy mogą doprowadzić do umocnienia się społecznej równowagi na arenie krajowej. Jak zatem powinien wyglądać mechanizm wsparcia młodych osób w działaniach obywatelskich i włączania ich w proces decydowania o sprawach publicznych tak, aby mieli oni poczucie, że są współtwórcami tego, co się dzieje w państwie? Na tak postawione pytanie odpowiedzą: Arkadiusz Bogucki, prezydent Skarżyska-Kamiennej, Bethany Godsoe, wiceprezydent ds. studenckich New York University, Benjamin Sibille, założyciel i CEO Service Civique Europeen z Francji, Janez Škulj, przewodniczący zarządu MOVIT – Instytutu Rozwoju Mobilności Młodzieży ze Słowenii, Svetlana Stefanović, dyrektor wykonawczy Belgradzkiego Funduszu Doskonałości Politycznej z Serbii, oraz Maciej Urbanek, wójt gminy Pszczółki.

W programie wydarzenia, które odbędzie się 3–5 września, znalazła się również dyskusja związana z tematem rozpalającym duże emocje, co potwierdziły ostatnie igrzyska olimpijskie – ze sportem. Jak zauważają organizatorzy, jego rolą od zawsze była w pierwszej kolejności poprawa kondycji fizycznej oraz zapewnienie rozrywki społeczeństwu. Z czasem sport stał się również środkiem wyrazu różnych idei oraz narzędziem polityki. Wraz z rozwojem rywalizacji najbardziej popularne dyscypliny okazały się także świetną trampoliną do promocji i zarabiania pieniędzy. Dominacja pieniądza w świecie sportu jest coraz bardziej widoczna i niepokojąca. Czy dziś sportem kieruje faktycznie jedynie chęć zysku? Czy popularność sportowców oraz klubów może być nadal wykorzystywana do dobrych celów i przyczyniać się do osiągania pozytywnego wpływu społecznego i wartości publicznej? A może te dwa odmienne podejścia da się jednak zrównoważyć i połączyć? Dylemat „Sport dziś – zyskowny czy odpowiedzialny społecznie?” będą rozstrzygać: Andrea Abodi, minister sportu i młodzieży Włoch, Domenico De Maio, dyrektor ds. edukacji i kultury Fundacji Milano Cortina 2026 z Włoch, prof. Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przewodniczący Konferencji Rektorów AWF, Krzysztof Mulawa, poseł na Sejm RP, Mieszko Rajkiewicz, wiceprezes zarządu Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, David Trávníček, prezes Związku Narciarskiego Czech, oraz Jan Vapaavuori, prezes Fińskiego Komitetu Olimpijskiego.

