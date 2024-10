Tegoroczny wyścig wyborczy w Stanach Zjednoczonych to prawdziwy roller-coaster. Z początkiem lata, po debacie z Joe Bidenem, w której urzędujący prezydent wypadł fatalnie, niemal pewny wygranej był Donald Trump. Sondaże z początku lipca mówiły nawet o sześcioprocentowej przewadze kandydata Republikanów. Miesiąc później sytuacja wyglądała zupełnie inaczej – Biden zrezygnował z kandydowania, do gry z nową energią weszła Kamala Harris i szybko nie tylko odrobiła straty do Trumpa, ale zaczęło dominować w sondażach. We wrześniu jej poparcie zaczęło topnieć i najnowsze prognozy mówią już o wyrównanych szansach kandydatów… Kto wygra jest zatem wielką niewiadomą.

Wielką zagadką jest też reakcja rynków na wybór konkretnego kandydata. Może być – jak uczy historia – gwałtowna.

– Osiem lat temu, kiedy Trump wygrał, pierwszą reakcją był spadek notowań na amerykańskich giełdach średnio nawet o 5 proc. – mówi Sebastian Zadora, dyrektor wydziału w DM BOŚ. – Ale chwilę później rozpoczęła się długotrwała hossa – dodaje.

Wybory w Stanach Zjednoczonych są teraz jednym z ważniejszych wydarzeń dla inwestorów, i to zarówno tych, którzy preferują bardziej agresywne portfele, jak i dla tych, którzy wybierają bardziej pasywny styl inwestowania.

– Są oczywiście inwestorzy, którzy zastanawiają się, czy na tych wyborach nie można dodatkowo zarobić, ale znaczna och część myśli głównie o tym, jak uchronić swój kapitał na wypadek silnych zmian na rynku – zauważa Sebastian Zadora.

I jednych, i drugich, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska zaprasza na kilka dni przed wyborami do Event Hall w Fabryce Norblina w Warszawie na bezpłatną konferencję inwestorską. Konferencję Wybory USA można będzie śledzić również zdalnie.

– Na spotkaniu zastanowimy się nad możliwymi, powyborczymi scenariuszami rozwoju wypadków. Do udziału zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z obszaru geopolityki i rynków kapitałowych – opowiada dyrektor wydziału w DM BOŚ.

Ważne pytania, znani eksperci

Niektóre z wypowiedzi kandydatów bez wątpienia brzmią bardzo rewolucyjnie, dość powiedzieć, choćby o pomyśle (Donalda Trumpa) wprowadzenia powszechnego i niemałego cła importowego w USA. Już tylko ta decyzja może znacząco zaważyć na przyszłości znanego nam świata, nie mówiąc o rynkach, a to tylko jeden z wielu przedwyborczych pomysłów. Wynik wyborów w USA może zdefiniować najbliższą i nieco dalszą przyszłość światowej gospodarki.

Jaki zatem będzie nowy obraz polityki i ładu międzynarodowego oraz jaką rolę dla siebie przyjmie w nim USA? Co dalej w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego i stabilności geopolitycznej większości zapalnych regionów globu? Jakie perspektywy rysują się w kwestiach zmian klimatu oraz transformacji energetycznej? Wreszcie – jaki będzie wpływ nowego prezydenta USA na globalną gospodarkę oraz rynki kapitałowe?

To kluczowe pytania, które zadaje sobie cały świat i z którymi zmierzą się również wybitni eksperci zaproszeni na Konferencję Wybory USA organizowaną przez DM BOŚ. Wśród nich między innymi prof. dr hab. Bohdan Góralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Andrzej Kohut z Ośrodka Studiów Wschodnich. Pierwszy jest znanym polskim sinologiem, dyplomatą, publicystą i autorem wielu książek o współczesnych Chinach. Drugi cenionym amerykanistą, twórcą popularnego podcastu „Po amerykańsku” i autorem książek „Ameryka. Dom podzielony” oraz „Bitwa o Amerykę”.

Wśród ekspertów Konferencji Wybory USA nie zabraknie znanych analityków rynkowych i doświadczonych inwestorów – praktyków rynku, w tym zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Wśród nich będzie Marek Rogalski, główny analityk walutowy w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. To ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX (Forex). Swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce, z DM BOŚ związany jest od 2009 r., a inwestorem giełdowym został w 1994 r. Jest zdobywcą wielu nagród dla najlepiej typującego analityka.

Będzie też można posłuchać Kazimierza Szpaka, prezesa zarządu Beta Securities Poland, aktywnego uczestnika i zarządzającego aktywami na rynku kapitałowym już od ponad 20 lat oraz Radosława Chodkowskiego, inwestora giełdowego, autora oraz twórcę popularnego bloga „Humanista na giełdzie", który od lat popularyzuje wiedzę z zakresu inwestowania i finansów osobistych.

Wśród panelistów pojawi się też Rafał Glinicki, założyciel i prezes zarządu VSA TRADER oraz CEO Black Wolves Corporation. Jest traderem, ekspertem w dziedzinie metodologii Volume Spread Analysis (VSA) oraz praktycznego podejścia do tradingu. Posiada doświadczenie poparte ponad dwudziestoletnią praktyką w tradingu i jest dwukrotnym laureatem pierwszej dziesiątki konkursu „World Top Investor”, w którym biorą udział traderzy z całego świata.

Praktyczne podejście

W dyskusjach nie zabraknie praktycznych wątków. Paneliści będą przedstawiali możliwe scenariusze na rynkach akcji, obligacji, surowców i walut. Pojawią się też rozważania o bitcoinie, zwłaszcza, że o kryptowalutach mówił ostatnio Donald Trump. Eksperci będą również rozmawiali o tym, jak zarządzać ryzykiem inwestycji w wysoce niepewnych czasach.

– To jest nawet ważniejsze, niż celne obstawianie konkretnych scenariuszy – dodaje Sebastian Zadora.

Wszystkie informacje na temat Konferencji Wybory USA można znaleźć pod adresem wyboryusa.bossa.pl.