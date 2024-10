Podczas EFNI w Sopocie wzięła pani udział w panelu dyskusyjnym, w którym rozmawiano o cyfryzacji Europy. Co może mieć największy wpływ na oczekiwane zmiany?

Demokratyzowanie generatywnej sztucznej inteligencji, co może się odbyć dzięki współpracy między uczelniami, biznesem i administracją rządową. Ten model jest określany jako „triple helix”. Tak działają liderzy w dziedzinie polityki AI, tacy jak Singapur czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Po pierwsze, inwestują znaczne środki w tworzenie podstaw rozwoju tego obszaru, czyli edukację, podnoszenie kwalifikacji pracowników i dostęp do zasobów obliczeniowych. Po drugie, przyspieszają wdrażanie AI w priorytetowych sektorach, w sferach zarówno publicznej, jak i prywatnej, dzięki ukierunkowanym inicjatywom oraz działaniom strategicznym. I po trzecie, pozycjonują uniwersytety jako motory innowacji.

W naszym odczuciu jest konieczne, by rządy, w tym polski, dążyły do wprowadzenia podobnego kompleksowego pakietu działań. Jak wynika z badania „Unlocking Europe’s AI Potential”, przeprowadzonego przez Strand Partners na zlecenie Amazon Web Services (AWS), implikacje ekonomiczne z demokratyzacji AI są znaczące. Przy obecnym tempie wdrażania sztucznej inteligencji przez europejskie firmy (32 proc. wzrostu r/r) do 2030 r. europejska gospodarka może zyskać na wartości ponad 600 mld euro. Stanowi to część szacowanej wartości ekonomicznej w wysokości 3,4 bln euro, którą można uwolnić, jeśli UE osiągnie cele wyznaczone w ramach celów dekady cyfrowej.

Zatrzymajmy się na chwilę przy regulacjach. Jaki jest ich związek z biznesem?

Rolą biznesu, oprócz działań wspierających lokalne społeczności, powinna być merytoryczna współpraca z decydentami. Dlatego chcemy być partnerem dla rządu i dzielić się naszą wiedzą. Chodzi o to, aby proponowane przez nas rozwiązania były w praktyce sprawdzone i skuteczne.

Jednocześnie, z punktu widzenia biznesu, byłoby lepiej, gdyby to poszczególne rządy regulowały – na podstawie międzynarodowych standardów i definicji – kwestie prawne, zapobiegając mozaice sprzecznych przepisów lokalnych, co wzmocniłoby potencjał AI, zwłaszcza dla małych, innowacyjnych firm. Krótko mówiąc – żeby stać się liderem, musimy ambitnie i całościowo podejść do rozwoju ekosystemu rozwoju innowacji.

Jednym z ważnych aspektów, o których pani wspomniała w kontekście cyfryzacji Europy, jest zaangażowanie instytucji naukowych. Dlaczego to takie istotne?

Jak już wspomniałam, dobrze prosperujące ekosystemy AI pozycjonują uniwersytety jako motory innowacji. Z dumą mogę przyznać, że mamy świetnych ekspertów i ekspertki w dziedzinie IT w Polsce. Sami też prowadzimy liczne projekty edukacyjne. Na przykład Hour of Code i Women in Tech Camp, realizowane z wieloma organizacjami pozarządowymi. Mamy również program stażowy w Amazon, który oferujemy absolwentom szkół średnich. Dzięki niemu mogą oni rozwijać talenty i kwalifikacje przyszłości (m.in. robotyka czy mechatronika) przy zachowaniu możliwości dalszego kształcenia się na uczelniach, a w Amazon Development Center Poland dodatkowo oferujemy staże dla studentów kierunków technicznych.

Natomiast program edukacyjny, z którego jestem szczególnie dumna, to „Girls Do Engineering”, w ramach którego licealistki z Pomorza biorą udział w kilkumiesięcznym szkoleniu i mentoringu prowadzonym przez najlepszych ekspertów i najlepsze ekspertki. W ten sposób mamy możliwość zachęcenia jak największej liczby kobiet do podjęcia kariery i zdobycia wyższego wykształcenia w obszarze inżynierii.

Czego jeszcze potrzebujemy, żeby Polska mogła stać się liderem innowacji? Przede wszystkim inwestycji w kształcenie podyplomowe, jak doktoraty, studia magisterskie i międzynarodowe stypendia, aby sprostać zapotrzebowaniu na talenty w dziedzinie sztucznej inteligencji. Niezbędne są również promowanie inkluzywności i zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji w zakresie sztucznej inteligencji w ramach wszystkich grup zawodowych. I w końcu – utworzenie narodowej chmury badawczej w celu wspierania badań akademickich, start-upów oraz szukania dla nich zastosowań w sektorze publicznym.

W tym roku Amazon świętuje 10-lecie działalności operacyjnej w Polsce, a wasza sztuczna inteligencja Alexa obchodzi 10. urodziny. Co najważniejszego dokonało się w Amazon Development Center Poland (ADCP) w tym czasie?

Nasza historia w Polsce rozpoczęła się w 2013 r., od zakupu trójmiejskiego start-upu Ivona Software, lidera w dziedzinie technologii zamiany tekstu na mowę (text-to-speech). Wkrótce potem Amazon otworzył swoje pierwsze centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku. Z czasem działalność Centrum rozszerzyła się na Warszawę i Kraków.

Technologia Ivona położyła podwaliny pod głos Alexy, wyznaczając kluczowy moment dla Amazon w dziedzinie innowacji głosowych AI. Opierając się na doświadczeniu Ivona Software, ADCP opracowało zaawansowane technologie text-to-speech (TTS) i neural text-to-speech (NTTS). Od samego początku ADCP rozszerzało też możliwości Alexy dzięki integracji generatywnej sztucznej inteligencji i przetwarzaniu języka naturalnego (NLP), które obecnie zasilają ponad 500 mln urządzeń Alexa na całym świecie, czyniąc Amazon globalnym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji głosowej.

Z okazji rocznicy Amazonowi, ADCP i naszym partnerom oraz klientom życzę nieograniczonego, ale jednocześnie świadomego dostępu do generatywnej sztucznej inteligencji, bo to oznacza dla nas wszystkich rozwój. Do tego potrzebujemy, o czym już wspominałam, regulacji prawnych pozwalających na sprawną akcelerację nowych technologii oraz szerokiej współpracy wielu różnych sektorów współtworzących ekosystem innowacji.

